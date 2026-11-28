Maria Clara Pacheco encerrou a temporada de 2026 com mais um título internacional. Neste sábado (28), a brasileira conquistou a medalha de ouro na categoria até 57kg do Grand Prix Final de taekwondo, disputado em Astana, no Cazaquistão. Na decisão, ela venceu a uzbeque Madina Mirabzalova por 2 rounds a 1, de virada, e confirmou um ano perfeito: nenhuma derrota nas 27 lutas que disputou.

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O caminho até o título teve quatro vitórias consecutivas. Na estreia, Maria Clara superou a cazaque Mariya Sevostyanova por 2 a 0. Na sequência, derrotou a tunisiana Chaima Toumi, nas quartas de final, e a francesa Kanelya Carabin, na semifinal, também sem perder rounds.

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A decisão, porém, exigiu uma reação da brasileira. Diante de Mirabzalova, Maria Clara perdeu o primeiro round por 10 a 2, resultado que representou seu único round perdido em toda a temporada. A campeã mundial respondeu na parcial seguinte, devolvendo o placar de 10 a 2, e garantiu o ouro no desempate, vencido por 4 a 2.

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A brasileira Maria Clara Pacheco em ação durante p Grand Prix de Taekwondo de Muju, na Coreia do Sul (Foto: World Taekwondo)

Temporada histórica de Maria Clara Pacheco

O título em Astana coroa uma sequência expressiva da brasileira, que não perde uma luta desde 2024. Com o resultado deste sábado, Maria Clara chegou à marca de 58 vitórias consecutivas no circuito internacional.

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A temporada também foi marcada por uma recuperação. A atleta precisou se afastar das competições em fevereiro, em razão de uma lesão, e retornou aos tatames somente em junho. Mesmo com o período longe das disputas, conseguiu retomar o ritmo e terminou o ano no topo do pódio em todas as competições que disputou.

O ouro no Grand Prix Final foi o quarto título da brasileira em etapas do circuito mundial em 2026. Antes da conquista no Cazaquistão, ela já havia vencido os Grand Prix de Roma, Muju e Paris. Também subiu ao lugar mais alto do pódio na President's Cup e nos Jogos Sul-Americanos.

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Atual campeã mundial e número 1 do ranking da categoria até 57kg, Maria Clara encerra a temporada consolidada entre os principais nomes do taekwondo internacional, em um momento importante do ciclo de preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.