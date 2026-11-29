Maria Clara Pacheco: a melhor do mundo no taekwondo em 2026
Com 100% de aproveitamento e quatro títulos do Grand Prix, brasileira foi eleita a melhor atleta do ano na modalidade
Em cerimônia realizada em Astana, no Cazaquistão, Maria Clara Pacheco foi reconhecida como a melhor atleta do taekwondo feminino em 2026. A brasileira de 23 anos teve um ano impecável, vencendo todas as 27 lutas que disputou e levando as quatro etapas do Grand Prix.
Em uma temporada dominante no cenário internacional, a campeã mundial perdeu apenas um round na decisão do Grand Prix Final, torneio que reuniu os principais competidores do circuito na capital cazaquistanesa. Além dos quatro títulos na competição, ela também foi campeã dos Jogos Sul-Americanos, da President's Cup e do Aberto do Brasil, consolidando um retrospecto de grandes performances.
A última conquista veio no sábado (28), quando foi medalha de ouro na categoria até 57 kg no Grand Prix Final ao derrotar a uzbeque Madina Mirabzalova por 2 rounds a 1, de virada. A decisão exigiu uma reação da brasileira, que começou perdendo por 10 a 2, mas respondeu na parcial seguinte e devolveu o placar. O desempate veio no 4 a 2, que garantiu a vitória e o encerramento de um ano perfeito.
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Ascensão pós-Olimpíadas
Desde os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando foi eliminada nas quartas de final, Maria Clara Pacheco acumula um cartel de 58 vitórias em 59 combates, demonstrando consistência e evolução contínua. Seu desempenho rendeu ainda o prêmio de melhor treinador do mundo ao técnico José Carlos Figueiredo, que a acompanha nas competições mundo afora.
Maria Clara é a segunda brasileira a receber o título de melhor atleta do mundo no taekwondo. No ano passado, Henrique Marques conquistou a mesma honraria após vencer o Campeonato Mundial na categoria até 80 kg.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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