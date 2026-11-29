Gabriel Bortoleto voltou a terminar uma corrida de Fórmula 1 entre os dez primeiros sem depender de alterações na classificação final. Neste domingo (29), o brasileiro cruzou a linha de chegada do GP do Catar em décimo lugar e garantiu um ponto para a Audi. A última vez que havia alcançado a zona de pontuação dessa forma tinha sido em julho, no GP da Bélgica, quando terminou em oitavo.

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Apesar de ter aparecido na lista de pontuadores do GP do México, em novembro, aquela ocasião teve uma particularidade. Bortoleto recebeu a bandeirada em 11º lugar, mas subiu para oitavo após punições aplicadas a três adversários. Por isso, o resultado no Catar representa seu primeiro top-10 conquistado diretamente na pista desde a etapa belga.

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Bortoleto foi beneficiado por punições no GP do México

No Autódromo Hermanos Rodríguez, Bortoleto fez uma corrida suficiente para terminar em 11º, mas ganhou três posições depois da aplicação das sanções. Oscar Piastri recebeu uma punição de dez segundos por provocar uma colisão, enquanto Franco Colapinto e Pierre Gasly foram penalizados por infrações durante um trecho de bandeira amarela.

As decisões dos comissários alteraram a classificação final e promoveram o brasileiro ao oitavo lugar. Com isso, o piloto da Audi somou quatro pontos, embora não tivesse cruzado a linha de chegada originalmente dentro do grupo dos dez primeiros.

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GP do Catar encerra sequência sem pontos na pista

A última vez que Bortoleto havia pontuado sem depender de punições dos adversários tinha sido no GP da Bélgica, em 19 de julho. Na ocasião, o brasileiro largou em oitavo e manteve a posição até o fim, garantindo quatro pontos para a Audi em Spa-Francorchamps.

Depois disso, passou por uma sequência de etapas sem terminar entre os dez primeiros. No Catar, porém, conseguiu superar as dificuldades e voltar a pontuar com o resultado obtido na pista. A recuperação foi importante: Bortoleto chegou a cair para o 20º lugar após a primeira parada nos boxes, avançou pelo pelotão e ainda precisou lidar com uma segunda troca de pneus demorada.

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Nas voltas finais, o brasileiro aproveitou a parada de Franco Colapinto para assumir a décima posição e garantir o último ponto disponível. A conquista também representa um resultado importante para a Audi na disputa do campeonato de construtores, especialmente na reta final da temporada. O time de Bortoleto está a dois pontos da Haas, na luta pela sétima colocação.