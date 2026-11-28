Tem UFC neste sábado (28)? Saiba programação até o fim de 2026
Charles do Bronx e Diego Lopes protagonizam última luta da temporada
Os fãs de MMA não terão motivos para ficar ligados no octógono neste sábado (28). Diferentemente das últimas semanas, o UFC não realizará eventos neste fim de semana e fará uma pausa de sete dias antes de retomar as atividades. A organização, porém, ainda tem dois compromissos programados para encerrar a temporada de 2026.
➡️ Alex Poatan volta a ser criticado por físico antes de luta no UFC
A última edição aconteceu no dia 21 de novembro, em Doha, no Catar. Na luta principal, Jiri Prochazka acabou nocauteado por Navajo Stirling em um confronto válido pela divisão dos meio-pesados. Apesar da vitória dominante, o neozelandês tem um "acordo pessoal" que o impede de enfrentar o campeão Carlos Ulberg pelo cinturão – cenário que complica o andamento da categoria.
Quando será o próximo evento do UFC?
A espera dos fãs terminará no próximo sábado (5), quando a organização desembarcará em Riad, na Arábia Saudita, para mais uma edição do UFC Fight Night. O combate principal reunirá Israel Adesanya e Shara Magomedov, em duelo pela divisão dos médios. A programação começa às 11h (horário de Brasília), com transmissão pelo Paramount+.
Ex-campeão da categoria, Adesanya tentará mostrar que ainda pode voltar ao topo da divisão. Do outro lado, Magomedov terá a oportunidade de conquistar uma vitória de grande repercussão diante de um dos nomes mais conhecidos da história recente do MMA.
O card também contará com a participação do brasileiro Mairon Santos, que enfrentará Akbar Abdullaev. Outro representante do país confirmado na programação é Bruno Silva, que terá Jafel Filho como adversário. Assim, o evento na Arábia Saudita também será uma oportunidade para os atletas brasileiros encerrarem o ano com resultados positivos.
Charles do Bronx e Diego Lopes fazem a última luta do ano
O encerramento da temporada ficará por conta do UFC 335, marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O confronto principal colocará frente a frente dois brasileiros: Charles Oliveira e Diego Lopes, que disputarão o cinturão BMF.
A luta promete movimentar a divisão dos leves e reúne dois atletas com grande popularidade entre os fãs brasileiros. Charles chega ao compromisso como atual detentor do cinturão simbólico BMF, enquanto Diego Lopes terá a chance de conquistar um título importante em sua estreia na categoria até 70,3 kg.
Outro duelo de destaque da noite será entre Alex Pereira e Sergei Pavlovich. O brasileiro, ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, enfrentará o russo em uma disputa entre dois dos principais nomes da divisão dos pesados.
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Com isso, o UFC encerra sua programação de 2026 com um card que reúne atrações brasileiras e confrontos de grande interesse para o cenário internacional do MMA. Depois da edição em Las Vegas, a organização voltará suas atenções para a temporada de 2027 – que já tem nova disputa por cinturão prevista para o Brasil.
Mais LANCE!
Maria Clara Pacheco é ouro no GP de Taekwondo e fecha ano 100%
Atleta fecha o ano invicta após reverter placar e avançar à decisão em competição realizada em 2026
Alex Poatan volta a ser criticado por físico antes de luta no UFC
Brasileiro enfrenta russo Sergei Pavlovich no UFC 335, em dezembro de 2026
Charles do Bronx preocupa antes do UFC 335 por cinturão BMF
Brasileiro enfrenta compatriota Diego Lopes em dezembro deste ano pelo UFC 335
Maria Clara Pacheco busca ano perfeito no Grand Prix Final de taekwondo
Invicta há 54 lutas, brasileira tenta conquistar título inédito em Astana, no Cazaquistão
VÍDEO: brasileiro se envolve em briga fora do UFC e atinge José Aldo
Lutadores se envolveram em confusão durante promoção de luta agarrada no Chile
Evento internacional de boxe em Sorocaba promove combate às drogas
Com cinco disputas de cinturão, KO às Drogas chega ao interior paulista no dia 12 de dezembro
UFC pode ter divisão travada após veto de treinador de campeão
Campeão dos meio-pesados está proibido de enfrentar um dos principais desafiantes
Brasileira aceita duelo contra algoz de Amanda Nunes no UFC
Bia Mesquista precisa enfrentar Kayla Harrison no caminho pelo cinturão
Carlos Prates minimiza cinturão interino do UFC: 'Não é de verdade'
Brasileiro enfrenta Michael Morales, em janeiro de 2027, no UFC 336
Favela Champions consagra campeões após reunir 400 atletas de 57 favelas
Competição da Luta Pela Paz teve 270 lutas em cinco modalidades no Morro Azul
Conor McGregor prepara retorno ao UFC com 'força total'
Lutador irlandês mostra evolução na recuperação de lesão em vídeo publicado nas redes sociais
Josh Hokit clama por luta com Alex Poatan: 'Simples assim'
Norte-americano estabelece duas condições para voltar ao UFC após derrota para Ciryl Gane
Destaque do UFC, Jean Silva é atropelado e denuncia motorista: 'Quero que pague'
Lutador brasileiro relata acidente sofrido através das redes sociais
Onde assistir ao Jungle Fight 157 ao vivo na TV Globo, sportv3 e Combate
Evento estreia em Itajaí (SC) neste sábado com disputa de cinturão mundial
Mesmo sem derrota, brasileiro é superado por argentino no ranking do UFC
Jean Silva manteve sua posição, mas viu o rival subir 10 posições após vitória
Apesar das demissões, total de brasileiros no UFC aumenta; veja nomes
Ao todo, o Brasil conta com 120 lutadores no plantel da organização de MMA
Charles do Bronx rebate provocação de veterano do UFC: 'Podem avisar'
Campeão BMF foi às redes sociais e respondeu a falastrão neozelandês com bom humor
Nurmagomedov quebra o silêncio após prisão por ataque a Merab
Lutador publica mensagem após ser liberado da prisão em Abu Dhabi, onde foi detido por envolvimento em agressão coletiva
Josh Hokit ameaça Ciryl Gane após golpe ilegal no UFC 334
Americano afirma que ainda está com a visão embaçada após golpe ilegal do francês e cobra punição