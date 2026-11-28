Os fãs de MMA não terão motivos para ficar ligados no octógono neste sábado (28). Diferentemente das últimas semanas, o UFC não realizará eventos neste fim de semana e fará uma pausa de sete dias antes de retomar as atividades. A organização, porém, ainda tem dois compromissos programados para encerrar a temporada de 2026.

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A última edição aconteceu no dia 21 de novembro, em Doha, no Catar. Na luta principal, Jiri Prochazka acabou nocauteado por Navajo Stirling em um confronto válido pela divisão dos meio-pesados. Apesar da vitória dominante, o neozelandês tem um "acordo pessoal" que o impede de enfrentar o campeão Carlos Ulberg pelo cinturão – cenário que complica o andamento da categoria.

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Quando será o próximo evento do UFC?

A espera dos fãs terminará no próximo sábado (5), quando a organização desembarcará em Riad, na Arábia Saudita, para mais uma edição do UFC Fight Night. O combate principal reunirá Israel Adesanya e Shara Magomedov, em duelo pela divisão dos médios. A programação começa às 11h (horário de Brasília), com transmissão pelo Paramount+.

Ex-campeão da categoria, Adesanya tentará mostrar que ainda pode voltar ao topo da divisão. Do outro lado, Magomedov terá a oportunidade de conquistar uma vitória de grande repercussão diante de um dos nomes mais conhecidos da história recente do MMA.

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O card também contará com a participação do brasileiro Mairon Santos, que enfrentará Akbar Abdullaev. Outro representante do país confirmado na programação é Bruno Silva, que terá Jafel Filho como adversário. Assim, o evento na Arábia Saudita também será uma oportunidade para os atletas brasileiros encerrarem o ano com resultados positivos.

Charles do Bronx e Diego Lopes fazem a última luta do ano

O encerramento da temporada ficará por conta do UFC 335, marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O confronto principal colocará frente a frente dois brasileiros: Charles Oliveira e Diego Lopes, que disputarão o cinturão BMF.

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A luta promete movimentar a divisão dos leves e reúne dois atletas com grande popularidade entre os fãs brasileiros. Charles chega ao compromisso como atual detentor do cinturão simbólico BMF, enquanto Diego Lopes terá a chance de conquistar um título importante em sua estreia na categoria até 70,3 kg.

Outro duelo de destaque da noite será entre Alex Pereira e Sergei Pavlovich. O brasileiro, ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, enfrentará o russo em uma disputa entre dois dos principais nomes da divisão dos pesados.

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Com isso, o UFC encerra sua programação de 2026 com um card que reúne atrações brasileiras e confrontos de grande interesse para o cenário internacional do MMA. Depois da edição em Las Vegas, a organização voltará suas atenções para a temporada de 2027 – que já tem nova disputa por cinturão prevista para o Brasil.