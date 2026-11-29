Atual campeão pan-americano e atleta olímpico de triatlo, Miguel Hidalgo conquistou a vitória na etapa de Aracaju do IronMan 70.3. O paulista de 26 anos completou o percurso da capital sergipana em 3h52min07s, garantindo o primeiro lugar e a classificação para o Mundial de 2027, que acontecerá em Chattanooga, nos Estados Unidos.

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A disputa começou com 1,9 km de natação na Foz do Rio Vaza-Barris, na região da Ponte Joel Silveira. Mais de 120 atletas desistiram da parte aquática da prova por conta da força da correnteza, que chegou a arrastá-los para o lado contrário. Além disso, ocorrências de queimaduras por águas-vivas e caravelas-portuguesas eliminou outros participantes.

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Quem seguiu competindo, como Hidalgo, enfrentou 90,1 km de ciclismo. O trajeto começou próximo à Ponte Joel Silveira, seguiu pelo litoral sul e pela Rodovia Inácio Barbosa (SE-100) até a Orla da Atalaia. Na sequência, os 21,1 km finais de corrida foram pela Avenida Santos Dumont, também na Orla da Atalaia.

Natural de Salto, no interior de São Paulo, Hidalgo cruzou a linha de chegada primeiro pela segunda vez em sua quarta participação no IronMan 70.3. Ele repetiu o triunfo que obteve em março de 2025, na etapa de Brasília. O triatleta chegou a Aracaju embalado pela medalha de ouro conquistada na última etapa da Série Mundial da modalidade, nos Emirados Árabes Unidos, há duas semanas.

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Campeão pan-americano nos Jogos de Santiago 2023, o brasileiro esteve nas Olimpíadas de Paris 2024, onde alcançou a 10ª colocação. Foi o melhor resultado do país na história do triatlo olímpico.

O pódio da elite masculina foi completado por André Lopes, que terminou a prova em 3h55min50s, e Enzo Krauss, que fechou em terceiro lugar com o tempo de 3h56min59s.

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Miguel Hidalgo disputa o IronMan em Aracaju (Foto: Thiago Ribeiro/Mizuno)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.