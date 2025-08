‘Eu sou o próximo campeão da minha categoria’, crava brasileiro do UFC

Jean Silva irá enfrentar Diego Lopes na luta principal do UFC Noche, que será realizado no dia 13 de setembro, no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas (EUA). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atleta da Fighting Nerds não tem dúvidas que será o próximo campeão do peso-pena da organização. Veja o vídeo completo acima.

Próximo campeão

Jean cravou que, caso vença Diego Lopes em setembro, seu próximo combate será pelo cinturão da divisão até 66kg, que pertence ao australiano Alexander Volkanovski. Além disso, Silva não recuou e ainda afirmou que apenas haverá outro campeão quando ele se aposentar dos octógonos.

— Eu sou o próximo campeão e só haverá outro depois que eu me aposentar. Já começa por aí. Eu sei que a minha próxima vitória depois dessa em cima do Diego vai ser para eu me tornar campeão. Então está tudo bem se vai ser contra o Aaron Pico, contra o (Movsar) Evloev, contra o (Alexander) Volkanovski. Tanto faz. Eu sei que a minha próxima vitória depois do Diego é se tornando campeão — afirmou Jean Silva.

Jean Silva após vitória no UFC Seattle (Foto: Reprodução/UFC)

Rivalidade entre Jean Silva e Diego Lopes

O lutador da equipe Fighting Nerds mantém um cartel perfeito no UFC com cinco vitórias consecutivas, todas finalizadas antes do tempo regulamentar. Esta sequência impressionante o coloca em posição privilegiada para ascender rapidamente no ranking caso supere Lopes.

A rivalidade entre os dois brasileiros não é recente. Em agosto de 2024, Jean Silva relatou que Diego Lopes o ignorou nos bastidores de um evento, cumprimentando todos os presentes exceto ele. Embora Lopes tenha contestado esta versão, o episódio intensificou a animosidade entre os lutadores.

O Noche UFC, evento criado em 2023 para celebrar a cultura hispânica dentro do calendário da organização, será realizado em território texano. Pelo segundo ano consecutivo, o evento não terá lutadores mexicanos na atração principal, repetindo o ocorrido na edição anterior.

Poster do UFC Noche, que terá Diego Lopes e Jean Silva na luta principal (Foto: Divulgação/UFC)

Veja a entrevista na íntegra

