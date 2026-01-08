Site volta atrás e 'devolve' invencibilidade de sensação do UFC

Um dos maiores astros em ascensão no UFC, Michael Morales se viu no meio de uma polêmica por conta de uma luta que julgou ser amadora. O site Tapology, um dos maiores responsáveis por guardar informações sobre lutadores de MMA, que são utilizadas por toda a indústria dos esportes de combate, lhe tirou a invencibilidade por conta de uma luta em um reality show, em 2017. Após bastante repercussão negativa, porém, o site resolveu retirar a derrota do cartel de Morales, devolvendo-lhe, assim, a sua invencibilidade.

Com 19 vitórias e nenhuma derrota no cartel, o equatoriano havia participado de um reality show no início de sua carreira. Em formato ''mata-mata'', o torneio ''Ultima Pelea'' (Última Luta em português) lhe rendeu uma vitória e uma derrota. Com acesso aos vídeos dos combates, o Tapology resolveu adicionar ambos ao recorde do astro do UFC, que ficou temporariamente com um cartel de 20-1 (20 triunfos e um revés).

Porém, após muita reclamação de fãs e do próprio atleta, o site voltou atrás, e resolveu reclassificar ambas as lutas como ''exibição'', não afetando o cartel profissional de Morales. Outras bases de dados, como o Sherdog, já haviam dito que não iriam alterar o cartel de Michael e que já haviam tido acesso aos vídeos há dois anos.

Futuro brilhante no UFC

Michael Morales foi um dos destaques do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram miichaelufc)

Após o fim da polêmica, Michael Morales retorna oficialmente ao posto de lutador invicto dentro do MMA profissional, com o astro do UFC tendo novamente um cartel de 19-0, sendo sete delas dentro do UFC.

Contratado junto ao Ultimate em 2021 após aparição no Contender Series, o equatoriano vem empilhando vítimas desde 2022, com cinco de suas sete vitórias no UFC vindo por nocaute ou nocaute técnico e apenas duas por decisão.

continua após a publicidade

Em 2025, Morales se aproximou de uma chance pelo cinturão meio-médio com duas vitórias impressionantes no primeiro assalto: primeiro, diante do ex-desafiante Gilbert Durinho, e depois contra Sean Brady. No ano anterior, ele já havia assinalado uma vitória no primeiro assalto (sobre Neil Magny), significando que Michael tem agora três triunfos seguidos por nocaute no round inicial.