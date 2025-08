UFC: rival critica Jon Jones sobre indecisão de aposentadoria

Dominick Reyes criticou a indefinição de Jon Jones sobre aposentadoria ou retorno ao UFC. Em entrevista ao podcast "Pound-4-Pound", o ex-desafiante ao cinturão meio-pesado classificou a postura do multicampeão como “jogo de expectativa” e cobrou esclarecimentos sobre o possível retorno.

Para Reyes, a insistência de Jones em anunciar “grandes novidades” sem efetivar qualquer posicionamento prejudica o planejamento do UFC e frustra o público e os colegas de divisão.

— Acho que ele faz esse joguinho, fica enrolando todo mundo, mente, fala uma coisa e depois outra. É arrogante. A gente só quer uma resposta honesta: vai lutar ou vai se aposentar? Se acabou, diga que acabou; se quer mais dinheiro, diga que quer mais dinheiro. Não diga: ‘Vai ter um grande anúncio’ e, no fim, não é nada — declarou o Reyes.

Jon Jones derrotou Stipe Miocic em seu último combate no UFC (Foto: Sarah Stier/AFP)

Jones anunciou aposentadoria após adiar a unificação do título peso-pesado contra Tom Aspinall, mas em seguida sinalizou possível retorno em 2026, após o anúncio de um possível evento do UFC na Casa Branca. Dana White, presidente da organização, demonstrou ceticismo diante das indefinições.

— Não se trata apenas dele vencer o cinturão. Você sabe como me sinto sobre ele. Simplesmente não posso correr o risco de colocá-lo em uma posição importante e algo dar errado, especialmente no card da Casa Branca — afirmou Dana.

Dana White é presidente do UFC (Foto: LOGAN RIELY / AFP)

Outra vez, Jones?

Reyes também recordou o embate entre ambos no UFC 247, em 2020, quando Jones manteve o cinturão por decisão unânime contestada pelo desafiante e até mesmo por Dana White. Desde então, o ex-campeão abriu mão do título dos meio-pesados, evitou a revanche e migrou para os pesados.

— Depois daquela luta, eu pedi pela revanche por um ano inteiro, e ele largou o cinturão e foi para os pesados. Literalmente foi isso que aconteceu. As pessoas esquecem disso também. Ele fugiu de mim! Ele disse: ‘Não estão me pagando o suficiente para lutar com esse cara. Ele é muito perigoso’. Essa foi literalmente a resposta dele — contestou Reyes.

Em fase de consolidação, Dominick Reyes soma três vitórias consecutivas e está escalado para enfrentar Carlos Ulberg na luta principal do UFC Perth. Já Jon Jones ainda não tem a definição sobre seu futuro na organização, principalmente se estará em ação no evento da Casa Branca, em 2026.

Dominick Reyes venceu Nikita Krylov no UFC 314 (Foto: MEGAN BRIGGS / AFP)

