A batalha com Namajunas é vista como um passo importante em direção ao cinturão peso mosca.

Uma das maiores esperanças de título para o Brasil no UFC em 2026, Natália Silva abre a nova temporada com muita expectativa e diante do maior desafio de sua carreira. No UFC 324 do dia 24 de janeiro, a mineira enfrenta Rose Namajunas, ex-campeã peso palha, e busca carimbar o passaporte rumo à disputa do cinturão peso mosca, atualmente em posse de Valentina Shevchenko.

Natália está invicta no UFC, com sete vitórias em sete lutas até aqui e vem de um grande triunfo, sobre Alexa Grasso, que já esteve em posse do título da categoria. A mexicana, derrotada por Silva, é a única atleta a vencer Valentina no peso mosca. Por isso, a brasileira acredita que vencer Grasso mostrou que ela está pronta para ser campeã do Ultimate.

— Para mim, aquela luta serviu para mostrar para mim mesma que eu estou pronta para ser campeã. A Alexa é uma excelente lutadora, eu já acompanhava a carreira dela antes mesmo de estar no UFC. Então, poder enfrentá-la e vencê-la da forma que foi só confirmou o que eu sentia por dentro. Eu estou pronta. Eu só preciso da oportunidade de disputar o título — comentou Natália ao site oficial do UFC no Brasil.

Natália Silva venceu Alexa Grasso em sua última luta no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Natália quer deixar o UFC 'sem saída'

O duelo contra Namajunas promete ser uma das grandes batalhas da noite, que ainda terá Amanda Nunes tentando retomar seu cinturão peso galo diante de Kayla Harrison. Para Natália, porém, o foco é vencer Namajunas e se tornar ''inegável'' como próxima desafiante de Shevchenko.

— Eu sei onde quero chegar. Vou vencer a Rose e não poderão negar que eu sou próxima. Eu sei que não é fácil, mas eu estou aqui para fazer o que for preciso. Me vejo pronta para ser campeã.

Sem tempo para lamentações

Apesar de uma vitória sobre Grasso normalmente ser o suficiente para garantir a Natália uma chance pelo cinturão de Shevchenko, a oportunidade ainda não veio. Silva, então, preferiu se manter ativa e vai enfrentar outra ex-campeã no UFC 324. A brasileira se mantém motivada e diz que ''para ser a melhor, tem que vencer as melhores''.

— Eu gosto disso. Desafios grandes são para quem está disposto a enfrentá-los. Eu sempre soube que quem quer ser a melhor precisa lutar contra as melhores. Nunca tive vida fácil, e não ia ser agora no UFC que isso ia mudar. Eu aceito. Eu abraço isso.