UFC marca duelo entre 'Robocop' e 'Hulk' e retorno de Melk Costa
UFC 326 terá duelo de 'super-heróis'. Retorno do 'Dálmata' será em Houston
O UFC segue colocando lutadores brasileiros em ação nos primeiros eventos de 2026. Após presença do Brasil em duas das três lutas principais do Ultimate neste ano, mais atletas brazucas terão a oportunidade de avançar em suas carreiras, com destaques para Melquizael Costa e os pesos médios Gregory Robocop e Brunno Hulk.
Gregory Rodrigues, também conhecido como Robocop, terá a oportunidade de fazer importante revanche contra o compatriota Brunno Hulk no UFC 326, que acontecerá no dia 7 de março. A informação é do jornalista Laerte Viana. Hulk e Robocop se enfrentaram em janeiro de 2023, no UFC 283, disputado no Rio de Janeiro.
Na ocasião, o curitibano Brunno fazia sua estreia no Ultimate e conquistou um grande nocaute no primeiro assalto. Agora, Gregory terá a oportunidade de revanche, com ambos os atletas vindo de grandes vitórias. Hulk enfrentaria Paulo Borrachinha inicialmente, mas Paulo acabou deixando a luta por razões ainda não esclarecidas pelo UFC.
O UFC 326 terá como atração principal o retorno de Charles Do Bronx. Ex-campeão peso leve do Ultimate, o lendário brasileiro também terá a oportunidade de revanche: ele enfrenta Max Holloway, que o venceu quando os dois ainda lutavam no peso pena. Em jogo, estará o cinturão BMF, atualmente na posse do havaiano.
'Esnobado' pelo UFC, Melk tem chance de ouro
Já no UFC Fight Night do dia 21 de fevereiro, em Houston (EUA), o Ultimate marcou outra grande luta envolvendo um brasileiro. Melquizael Costa enfrenta Dan Ige e busca entrar de vez no ranking do peso pena. As informações são do site MMA Fighting.
Em 2025, Melk teve um ano avassalador, sendo apenas um de dois atletas em todo o plantel do UFC a conquistar quatro vitórias e nenhuma derrota. No fim do ano, ele coroou suas performances com um impressionante nocaute sobre Morgan Charriere. A surpresa, porém, ficou por conta do próprio Ultimate, que acabou não dando o prêmio de performance da noite ao brasileiro, mesmo com o impressionante chute alto sobre o francês.
