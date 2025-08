Carlos Prates promete luta rápida no UFC 319 e mira card no Rio

O UFC voltará ao Brasil para realizar um Fight Night, no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena. Com o evento, diversos lutadores brasileiros buscam lugar no card, e um deles é Carlos Prates, que lutará contra Geoff Neal, no UFC 319, em agosto, na cidade de Chicago (EUA).

Em entrevista ao canal PVT, o atleta da equipe Fighting Nerds afirmou que derrotará o americano de forma rápida e que irá seguir nos treinamentos para lutar na capital carioca. Além disso, Prates também revelou com quem lutaria no Fight Night.

— Quero fazer mais uma. Quero lutar no UFC Rio. Vou chegar lá, ganhar do Geoff Neal, rapidão, com todo o respeito, mas vou quebrar ele. Finalizar ou nocautear, não sei como. Mas vou lutar no Brasil, quero muito lutar no Rio de Janeiro. Não sei se é pedir muito, mas um "main event" contra o Colby Covington ia ser animal. Não sei se é pedir muito, mas quem não chora não mama — afirmou Carlos Prates.

Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

UFC no Rio de Janeiro

O UFC anunciou que a cidade do Rio de Janeiro receberá um Fight Night, no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena (antiga Jeunesse Arena). A informação foi dada em primeira mão por Guilherme Cruz, do "MMA Fighting", e confirmada pelo Lance!. O cadastro para o acesso à pré-venda do evento já está disponível no site e na rede social da organização.

O Ultimate Fighting Championship estará de volta ao Rio de Janeiro 17 meses depois da última passagem da organização em terras cariocas, quando teve a realização do UFC 301, em que Alexandre Pantoja derrotou e defendeu o cinturão do peso-mosca contra Steve Erceg. Desta vez, o evento não terá peso de numerado, mas um Fight Night. E um dos primeiros combates acordados é entre o brasileiro Jhonata Diniz encarando o português Mario Pinto, pela divisão do peso-pesado.

UFC retornará ao Rio de Janeiro em 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/UFC)

