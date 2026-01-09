Alex Poatan termina namoro relâmpago com lutadora do UFC

A combalida frase ''sorte no jogo e azar no amor'' parece definir o momento de Alex Poatan, campeão do UFC. Atualmente um dos maiores astros do MMA mundial e cheio de moral após retomar o cinturão do Ultimate, o brasileiro anunciou o término do seu namoro com a também lutadora Tracy Cortez.

Através de suas redes sociais, Poatan postou uma mensagem em inglês e português revelando que, apesar de bons momentos com Tracy, os dois não estão mais juntos. O namoro foi divulgado pelos dois no ano novo e o término, ao que tudo indica, foi mútuo.

— Obrigado aos meus fãs por todo o carinho. Gostaria de comunicar a vocês que, embora eu e Tracy tenhamos compartilhado ótimos momentos juntos, decidimos que seria melhor para nós dois seguirmos em caminhos separados. Desejo a ela tudo de bom em sua jornada — postou Poatan.

A americana, número oito do ranking peso mosca do UFC, não postou nenhuma mensagem nas redes sociais até o fechamento desta matéria e deletou a foto que tinha com Alex Poatan em seu Instagram.

Foco total em fazer história no UFC

Agora solteiro, tudo indica que o foco de Poatan para este ano será mesmo fazer história. Ex-campeão peso médio e atual dono do cinturão meio-pesado, o brasileiro quer subir para os pesados e se tornar o primeiro atleta da história a conquistar três cinturões em três categorias diferentes no UFC. Após postar a mensagem de término com Cortez, Poatan imediatamente postou um vídeo correndo na chuva, uma mensagem não tão subliminar de que seu foco está em sua carreira.

E tudo indica que ele terá essa oportunidade logo, mesmo que seja o título interino. De acordo com Michael Bisping, outro ex-campeão do UFC e agora comentarista oficial da organização, a ideia é colocar Alex Poatan para disputar o cinturão provisório da divisão, caso o campeão linear Tom Aspinall não se recupere de lesão.

— Se Aspinall precisar mesmo passar por uma cirurgia, ele terá que ficar fora por pelo menos alguns meses. Então, o que o UFC irá fazer? Eu odeio dizer isso, mas não me surpreenderia que eles anunciassem muito em breve uma luta pelo cinturão interino. Vai ser louco porque Aspinall foi campeão interino há pouco tempo e foi promovido depois da aposentadoria de Jon Jones. Sabemos dessa história. Mas se ele precisar mesmo da cirurgia, eu acredito que eles farão uma luta entre Alex Poatan e Ciryl Gane pelo título interino — comentou Bisping em seu próprio canal no YouTube.