Anthony Joshua quebra o silêncio após perder amigos em acidente

Anthony Joshua enfrentou um mês difícil após vencer Jake Paul e sofrer um acidente de carro que matou dois amigos.

Ex-campeão unificado dos pesos pesados no boxe, Anthony Joshua foi do céu ao inferno no último mês de 2025. Após vencer Jake Paul em um dos eventos mais assistidos do ano na Netflix, o boxeador se envolveu em um acidente de carro que vitimou dois de seus melhores amigos. Nesta quinta-feira (8), Joshua quebrou o silêncio e prestou tributo a Latif Ayodele e Sina Ghami, as duas vítimas.

Através de seu Instagram oficial, o campeão olímpico postou um desenho angelical dos dois amigos e disse que ''seguia forte'', mas sabe que será muito difícil para os pais de ambos os ''irmãos''. Joshua ainda agradeceu o apoio da comunidade internacional do boxe, que fez tributos para os dois ao longo dos últimos dias.

— Obrigado por todo o amor e cuidado que tiveram aos meus irmãos. Eu nem tinha percebido o quão especiais eles são. Eu andava e fazia piadas com eles, sem saber que Deus me manteve na presença de grandes homens. É difícil para mim, 100%, mas sei que é ainda mais difícil para os pais deles. Tenho uma mente forte e acredito que Deus conhece os seus corações. Que Deus tenha misericórdia dos meus irmãos.

Se destacando como personal trainer, Ayodele era amigo de longa data de Joshua, com os dois tendo se conhecido antes do início da carreira profissional do boxeador. Já Ghami era o preparador físico pessoal do ex-campeão mundial e os dois ficaram próximos ao longo dos anos.

Anthony Joshua, entre Latif (esq) e Sina (dir) Foto: Reprodução Instagram Sina Ghami)

Anthony Joshua não mencionou prosseguimento de carreira

Uma das grandes incógnitas agora segue em relação à carreira de Joshua. Recentemente, o jornal nigeriano The Punch declarou que ele havia decidido se aposentar, tendo como fonte para a notícia um tio do boxeador.

O jornal inglês Daily Mail, no entanto, desmentiu a informação, dizendo que o tio não respondia por Joshua e garantindo que o britânico-nigeriano não tem nenhum plano de se aposentar.

Motorista foi indiciado

Segundo a Polícia do estado de Ogun, onde o acidente ocorreu, Adenyi Mobalaji Kayode, de 46 anos, motorista do carro, foi levado ao Tribunal dos Magistrados de Sagamu.

A agência de notícias AFP noticiou que Kayode responderá por várias infrações, entre elas estão direção imprudente, direção perigosa com resultado de morte, condução sem carteira de habilitação válida e por dirigir sem o devido cuidado e atenção, causando lesões corporais e danos à propriedade.