Vítima de Alexandre Pantoja tem luta confirmada em novo evento do UFC
O ex-campeão Brandon Moreno enfrenta Asu Almabaye no evento principal da noite
O UFC retorna à Cidade do México com um combate de peso-mosca que promete agitar o primeiro Fight Night do ano. O ex-campeão Brandon Moreno enfrenta Asu Almabaye no evento principal da noite. No dia 28 de fevereiro, na luta co-principal, duas das dez melhores lutadoras do peso-galo entram em ação com transmissão exclusiva da Paramount.
A segunda maior luta do UFC México será entre Macy Chiasson, número 7 dos galos, e Ailin Perez, número 8. Embora a emissora seja nova, o evento segue com o mesmo padrão de horário. As lutas preliminares terão início às 19h (horário de Brasília), seguidas do card principal às 22h (horário de Brasília).
Moreno x Almabaye
O mexicano Brandon Moreno (29-3-2) busca entregar mais uma atuação marcante diante de sua torcida. Um dos atletas mais carismáticos do plantel, Moreno é conhecido por lutas emocionantes e vitórias sobre Deiveson Figueiredo (duas vezes), Kai Kara-France (duas vezes) e Brandon Royval. Agora, ele tenta defender seu território com mais uma vitória expressiva contra Almabayev.
O promissor desafiante Asu Almabayev (23-3) chega determinado a silenciar o público mexicano com uma vitória dominante. Especialista em finalizações, o cazaquistanês soma triunfos importantes sobre Alex Perez, José Ochoa e Matheus Nicolau. Agora, ele mira a maior vitória de sua carreira e a entrada definitiva na disputa pelo cinturão do peso-mosca.
Chiasson x Perez
No coevento principal, Macy Chiasson (11-5) quer iniciar sua campanha de 2026 com o braço erguido. Campeã do peso-pena da 28ª temporada do The Ultimate Fighter, Chiasson consolidou sua força no peso-galo com vitórias por nocaute sobre Mayra Bueno Silva, Pannie Kianzad e Sarah Moras. Ela busca manter sua posição no ranking ao interromper a sequência positiva de Perez.
Do outro lado, a argentina Ailin Perez (12-2) chega embalada e de olho em sua maior vitória até o momento. Atual dona de uma sequência de cinco vitórias consecutivas – a terceira mais longa da história do peso-galo feminino –, Perez venceu nomes como Karol Rosa, Darya Zheleznyakova e Joselyne Edwards. Agora, tenta manter o ritmo e entrar no Top 5 da categoria.
Card confirmado (Até o momento)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno (#5, MEX) x Asu Almabayev (#7, CAZ)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Macy Chiasson (#7, EUA) x Ailin Perez (#8, ARG)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cristian Quiñonez (MEX) x Kris Moutinho (EUA)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Santiago Luna (MEX) x Angel Pacheco (EUA)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Sofia Montenegro (ARG) x Ernesta Kareckaité (LIT)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas (SUR) x Wes Schultz (EUA)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra (BRA) x Jose Daniel Medina (BOL)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Edgar Chairez (MEX) x Felipe Bunes (BRA)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Imanol Rodriguez (MEX) x Kevin Borjas (PER)
