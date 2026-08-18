Mackenzie Dern esperava 'outro resultado' em luta pelo cinturão no UFC 330
Brasileira derrotou Gillian Robert e manteve cinturão dos palhas no último sábado (15)
Mackenzie Dern manteve o cinturão do peso-palha (até 52,2 kg), mas deixou o UFC 330 com a sensação de que poderia ter feito mais. Apesar da vitória sobre Gillian Robertson, a brasileira admitiu que esperava um desfecho diferente para sua primeira defesa de título. O objetivo, afinal, era não deixar a decisão nas mãos dos juízes.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Depois de cinco rounds de domínio em boa parte do combate, Dern teve o braço levantado e recebeu novamente o cinturão para levar para casa. A felicidade pela vitória não foi escondida pela campeã, mas, em coletiva após o duelo, ela reconheceu que ainda há pontos a melhorar e revelou a frustração por não ter conseguido finalizar a canadense.
— Sou alguém que está sempre em busca do melhor desempenho possível. Estou feliz com o meu wrestling. Estou feliz com o domínio que tive na luta. Mas, com certeza, eu queria finalizar a Gillian. Há muitos aspectos em que quero melhorar. Quero conseguir defender o título cada vez mais vezes. Mas, sem dúvida, sinto que me consolidei como campeã — afirmou Mackenzie.
O jogo de chão foi justamente a principal arma da brasileira durante o confronto. Dern conseguiu colocar Robertson no solo em diferentes momentos, controlou as posições e ainda ameaçou a rival com tentativas de mata-leão e chave de braço. A canadense, por outro lado, encontrou alguns bons momentos na trocação e mostrou resistência para evitar as finalizações.
Mesmo sem conseguir encerrar a luta antes do fim, Mackenzie saiu do UFC 330 com uma vitória importante para consolidar o reinado. A primeira defesa de cinturão serviu também para mostrar que a campeã ainda enxerga espaço para evolução – algo que, para ela, será fundamental nas próximas disputas pelo título.
➡️ Opinião: Brasil salva cinturão, mas vive fase de instabilidades no UFC
🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Lutas
Opinião: Brasil salva cinturão, mas vive fase de instabilidades no UFCHá 17 horas
Lutas
Com Brasil no topo e cinturões, UFC anuncia novos eventos para 2026Há 20 horas
Lutas
Grand Prix de Judô: Com 11 medalhas, Brasil é campeão geralHá 21 horas
Lutas
Americano que nocauteou brasileiro em 39s leva bônus no UFCHá 1 dia
Lutas
Dana White faz previsão sobre carreira de Makhachev no UFC: 'Impressionante'Há 1 dia
Lutas
Makhachev crava Carlos Prates como próximo rival no UFC: 'Merece'Há 2 dias
Mais LANCE!