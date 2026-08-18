Mackenzie Dern esperava 'outro resultado' em luta pelo cinturão no UFC 330 Brasileira derrotou Gillian Robert e manteve cinturão dos palhas no último sábado (15)

Mackenzie Dern manteve o cinturão do peso-palha (até 52,2 kg), mas deixou o UFC 330 com a sensação de que poderia ter feito mais. Apesar da vitória sobre Gillian Robertson, a brasileira admitiu que esperava um desfecho diferente para sua primeira defesa de título. O objetivo, afinal, era não deixar a decisão nas mãos dos juízes.

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Depois de cinco rounds de domínio em boa parte do combate, Dern teve o braço levantado e recebeu novamente o cinturão para levar para casa. A felicidade pela vitória não foi escondida pela campeã, mas, em coletiva após o duelo, ela reconheceu que ainda há pontos a melhorar e revelou a frustração por não ter conseguido finalizar a canadense.

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— Sou alguém que está sempre em busca do melhor desempenho possível. Estou feliz com o meu wrestling. Estou feliz com o domínio que tive na luta. Mas, com certeza, eu queria finalizar a Gillian. Há muitos aspectos em que quero melhorar. Quero conseguir defender o título cada vez mais vezes. Mas, sem dúvida, sinto que me consolidei como campeã — afirmou Mackenzie.

O jogo de chão foi justamente a principal arma da brasileira durante o confronto. Dern conseguiu colocar Robertson no solo em diferentes momentos, controlou as posições e ainda ameaçou a rival com tentativas de mata-leão e chave de braço. A canadense, por outro lado, encontrou alguns bons momentos na trocação e mostrou resistência para evitar as finalizações.

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Mesmo sem conseguir encerrar a luta antes do fim, Mackenzie saiu do UFC 330 com uma vitória importante para consolidar o reinado. A primeira defesa de cinturão serviu também para mostrar que a campeã ainda enxerga espaço para evolução – algo que, para ela, será fundamental nas próximas disputas pelo título.

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Mackenzie Dern em ação contra Gillian Robertson no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

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