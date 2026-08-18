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Mackenzie Dern esperava 'outro resultado' em luta pelo cinturão no UFC 330

Brasileira derrotou Gillian Robert e manteve cinturão dos palhas no último sábado (15)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 09:04
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Mackenzie Dern em "walk out" antes de luta no UFC 330
Mackenzie Dern em "walk out" antes de luta no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

Mackenzie Dern manteve o cinturão do peso-palha (até 52,2 kg), mas deixou o UFC 330 com a sensação de que poderia ter feito mais. Apesar da vitória sobre Gillian Robertson, a brasileira admitiu que esperava um desfecho diferente para sua primeira defesa de título. O objetivo, afinal, era não deixar a decisão nas mãos dos juízes.

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Depois de cinco rounds de domínio em boa parte do combate, Dern teve o braço levantado e recebeu novamente o cinturão para levar para casa. A felicidade pela vitória não foi escondida pela campeã, mas, em coletiva após o duelo, ela reconheceu que ainda há pontos a melhorar e revelou a frustração por não ter conseguido finalizar a canadense.

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— Sou alguém que está sempre em busca do melhor desempenho possível. Estou feliz com o meu wrestling. Estou feliz com o domínio que tive na luta. Mas, com certeza, eu queria finalizar a Gillian. Há muitos aspectos em que quero melhorar. Quero conseguir defender o título cada vez mais vezes. Mas, sem dúvida, sinto que me consolidei como campeã — afirmou Mackenzie.

O jogo de chão foi justamente a principal arma da brasileira durante o confronto. Dern conseguiu colocar Robertson no solo em diferentes momentos, controlou as posições e ainda ameaçou a rival com tentativas de mata-leão e chave de braço. A canadense, por outro lado, encontrou alguns bons momentos na trocação e mostrou resistência para evitar as finalizações.

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Mesmo sem conseguir encerrar a luta antes do fim, Mackenzie saiu do UFC 330 com uma vitória importante para consolidar o reinado. A primeira defesa de cinturão serviu também para mostrar que a campeã ainda enxerga espaço para evolução – algo que, para ela, será fundamental nas próximas disputas pelo título.

➡️ Opinião: Brasil salva cinturão, mas vive fase de instabilidades no UFC

Mackenzie Dern em ação contra Gillian Robertson no UFC 330
Mackenzie Dern em ação contra Gillian Robertson no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

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