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Bisping destaca que russo 'pode ser o fim' de Alex Poatan no UFC

Luta entre brasileiro e Sergei Pavlovich acontecerá no UFC 335 em dezembro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 14:46
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Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

A decisão de subir para a categoria mais pesada do UFC pode não ter sido muito boa para Alex Poatan. Depois de brilhar nos médios e meio-pesados, o brasileiro decidiu se arriscar nos pesados e não teve uma estreia muito boa, sendo nocauteado por Ciryl Gane. Em busca do terceiro cinturão, porém, ele decidiu permanecer na divisão até 120 kg – escolha que pode significar o início do fim para o ex-campeão, segundo Michael Bisping.

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O inglês analisou o próximo desafio de Poatan. Para Bisping, o brasileiro até tem condições de vencer Sergei Pavlovich, principalmente por causa do poder de nocaute que marcou sua trajetória no Ultimate. No entanto, acredita que algumas características do jogo de Pereira podem não funcionar tão bem contra os pesos-pesados.

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— Sou fã do Alex Pereira, mas falo a verdade. As pessoas acham que eu sou um 'hater'. Não sou. Agora, ele vai enfrentar Sergei Pavlovich no UFC 325. E a pergunta é: será que esse pode ser o fim de Alex Pereira? Não estou dizendo que é. E existe um cenário em que ele até vence essa luta.

A preocupação de Bisping está relacionada principalmente à movimentação de Poatan e à forma como o brasileiro construiu suas principais vitórias no UFC. Na visão do inglês, a combinação entre velocidade e tamanho foi um diferencial importante para o brasileiro nos médios e meio-pesados, mas pode perder força diante de um peso-pesado como Pavlovich.

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— Sim, ele tem uma potência absurda e nos proporcionou nocautes espetaculares com o cruzado de esquerda, mas não tem uma movimentação leve. Ele não é ágil nas pernas, não luta na ponta dos pés, não é extremamente veloz. Ele avança, pega o ritmo e um golpe apaga o adversário. Isso funciona muito bem quando você está no peso médio e é muito maior que seus oponentes. E, na maior parte das vezes, a mesma coisa vale para o meio-pesado. Mas, no peso-pesado, isso não é tão eficaz assim.

➡️ Próximo rival de Alex Poatan, russo vem de vitória sobre brasileiro no UFC

Diferença de tamanho pode ser problema para Poatan

Alex Poatan está apenas começando sua trajetória entre os pesos-pesados. Ex-campeão do peso-médio e do meio-pesado, o brasileiro fez sua estreia na divisão até 120,2 kg contra Ciryl Gane, em junho, mas acabou derrotado por nocaute técnico. Agora, ele terá pela frente um adversário que atua na categoria há anos e aparece atualmente entre os principais nomes da divisão.

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Apesar de a diferença de tamanho não ser tão grande na altura, os números mostram uma característica interessante. Pavlovich tem 1,90 m, enquanto Poatan mede 1,93 m. Na envergadura, porém, o russo leva vantagem: são 2,13 m contra 2,03 m do brasileiro. Ou seja, mesmo sendo um pouco mais baixo, Pavlovich possui 10 centímetros a mais de alcance.

A questão física ganha ainda mais importância porque os dois têm no poder de ataque uma das principais armas. Pavlovich construiu sua reputação justamente pela capacidade de definir as lutas rapidamente. E, embora Poatan também chegue ao confronto conhecido pelo alto poder de nocaute, sua atuação contra Gane levanta dúvidas sobre a adaptação do brasileiro à categoria mais pesada do UFC.

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Inclusive, Bisping não é o único nome do UFC que demonstrou pessimismo sobre uma possível vitória de Poatan. Alexander Volkov, que já derrotou seu compatriota no octógono, destacou o poder de nocaute de Sergei e afirmou que o brasileiro deve sua primeira sequência de derrotas da carreira. Parceiro de Pavlovich, Valter Walker chegou ainda mais longe e apostou o nocaute do russo.

Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta no card principal do UFC Xangai
Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta no card principal do UFC Xangai (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
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