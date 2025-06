Exclusivo: Jhonata Diniz avalia treinos com Malhadinho para o UFC 317

Jhonata Diniz encara Alvin Hines, na segunda luta do card preliminar, no dia 28 de junho, no UFC 317, na Semana Internacional da Luta. O peso-pesado busca uma vitória convincente para apagar o revés sofrido em novembro de 2024, para Marcin Tybura. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro confidenciou os caminhos seguidos e as mudanças nos seus treinamentos, após a derrota para o polonês. Veja o vídeo acima:

continua após a publicidade

➡️Charles do Bronx responde provocações de Topuria antes do UFC 317: ‘Não faz diferença’

- Então, irmão, da minha última luta saiu um atleta totalmente diferente que existia até aquele momento. Essa luta foi muito importante para eu entender quais eram os meus pontos fracos de verdade durante a luta no MMA. Fez com que eu criasse parcerias e amizades muito importantes, principalmente com a galera do galpão da luta, com o Malhadinho, lá na Bahia, onde eu fui melhorar o meu jiu-jitsu, melhorar o meu grappling, melhorar toda essa parte da luta agarrada que eu preciso evoluir para poder chegar ali no mais alto lugar dentro da organização e buscar o meu lugar que é ser campeão do UFC. Então existem dois atletas, um antes do UFC 309 e um depois do UFC 309 - revelou Jhonata Diniz.

➡️Topuria x Charles do Bronx: confira card, onde assistir e horário do UFC 317

Após sete meses de treinamentos no "Galpão da luta", com o também peso-pesado, Jailton Malhadinho, Jhonata Diniz revelou que adicionou novas ferramentas ao seu jogo, mas garantiu que não vai abandonar a sua essência: o Kickboxing.

continua após a publicidade

- Eu não posso perder a minha essência que é o striker, que é o kickboxer que eu sou, mas esse período que eu passei com a galera do Galpão da Luta, com o Malhadinho lá na Bahia, fez com que eu colocasse novas ferramentas no meu arsenal, que eu vou utilizar todas elas, sem pensar duas vezes no momento necessário e que for preciso durante a luta. Então, essa nova versão aí, eu falo que é o Jonathan, o Diniz 2.0, vai vir uma versão bem mais agradável para vocês aí, com certeza a gente vai buscar o nocaute como sempre, só que de uma maneira um pouco mais cadenciada, vamos dizer assim - finalizou.

Jhonata Diniz durante a pesagem do Dana White's Contender Series (Foto: Reprodução)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

continua após a publicidade

Card principal — a partir de 0h

Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Charles do Bronx - luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão

x Kai Kara France Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Payton Talbott x Felipe Lima

Card preliminar — a partir de 19h30

Peso médio (até 83,9 kg): Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Peso pena (até 65,8 kg): Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Peso mosca (até 56,7 kg): Viviane Araújo x Tracy Cortez

x Tracy Cortez Peso leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Niko Price x Jacobe Smith

Peso pesado (até 120,2 kg): Jhonata Diniz x Alvin Hines

x Alvin Hines Peso médio (até 83,9 kg): Sedriques Dumas x Jackson McVey

➡️Charles do Bronx abre jogo sobre ajuda de Jean Silva para o UFC 317