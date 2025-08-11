McGregor posta vídeo em treino e aquece retorno ao UFC

Conor McGregor publicou imagens de um treino intenso de muay thai nas redes sociais e reacendeu as especulações sobre seu retorno ao UFC. O irlandês confirmou reapresentação ao programa antidoping da liga e voltou aos treinamentos. O "Notourious" planeja encabeçar o card que será realizado na Casa Branca, em julho de 2026.

O retorno?

A publicação surge dias após McGregor realizar seu primeiro teste antidoping em quase um ano e oficializar a reintegração ao programa da Drug Free Sport International (DFSI), entidade responsável atualmente pelos exames do UFC. Pelas regras da organização, o atleta precisa cumprir um período mínimo de seis meses de testes aleatórios antes de ficar elegível para lutar, o que colocaria sua liberação apenas a partir de março de 2026, caso os exames continuem dentro da normalidade.

No vídeo, a ênfase do trabalho de McGregor recaiu sobre o jogo em pé, com treino de potência em chutes e joelhadas, elemento que reforça a hipótese de que o irlandês busca recuperar e aprimorar a parte em que historicamente tem maior destaque dentro do octógono. A sequência publicada também mostra a presença de treinadores orientando técnica e intensidade durante a sessão. Veja as imagens abaixo:

McGregor na Casa Branca

O nome de McGregor voltou a ser associado a um card especial que o UFC planeja realizar na Casa Branca em julho do próximo ano. Caso a participação se confirme, seria a primeira luta oficial do irlandês desde julho de 2021, quando sofreu fratura na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier. Até o momento, não há confirmação oficial de adversário ou data por parte da organização.

A movimentação nas redes e o retorno ao programa antidoping colocam McGregor de volta ao centro das discussões sobre um possível retorno ao MMA, mas o calendário de elegibilidade e a ausência de anúncios oficiais mantêm a situação em aberto.

Conor McGregor foi campeão do peso pena e leve do UFC (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

