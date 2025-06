Charles do Bronx abre jogo sobre ajuda de Jean Silva para o UFC 317

Charles "do Bronx" Oliveira encara Ilia Topuria, pelo cinturão vago do peso leve do UFC, no dia 28 de junho, no UFC 317, na Semana Internacional da Luta. Para um combate dessa grandeza, o lutador brasileiro recebeu ajuda de diversos amigos, inclusive de Jean Silva, membro da Fighting Nerds, e invicto na organização. Em entrevista ao Lance!, Charles agradeceu o apoio, mas preferiu fazer a preparação com a sua equipe, a Chute Boxe.

Confiança na casa

Após o anúncio do combate entre Charles e Topuria, Jean Silva foi às redes sociais se oferecer a participar da preparação de "do Bronx" para o combate que vale o cinturão. Falando com o Lance!, Oliveira agradeceu a ajuda oferecida pelo compatriota.

— O Jean é um cara que eu posso falar que é um amigo. A gente se encontrou também em um evento e eu agradeci muito o que ele falou, se propôs a estar ali — agradeceu Charles, que, logo depois, explicou os motivos de não aceitar a ajuda do compatriota.

Jean Silva derrotou Bryce Mitchell no UFC 314 (Foto: Megan Briggs/AFP)

— São 15 anos que vou fazer de UFC agora e a gente nunca trouxe ninguém de fora para estar me ajudando no camp. Sempre foi feito com a minha equipe (Chute Boxe), com quem estava ali treinando e se dedicando comigo. Então, eu não quis mudar nada. Eu quis simplesmente estar com a galera que está ali, treinando, se dedicando e estando feliz. Mas agradeço o Jean demais, ele sabe o carinho que eu tenho por ele. Eu mesmo, Charles, não quis trazer ninguém de fora, não só o Jean, como muita gente se propôs a estar ali. Mas, de verdade, do fundo do meu coração eu só agradeço todo mundo que se propôs a estar ali com a gente — revelou o ex-campeão do peso leve do UFC.

Veja a entrevista completa abaixo

Ilia Topuria x Charles do Bronx - UFC 317

Ilia Topuria chega ao UFC 317 com um cartel impecável, buscando conquistar seu segundo título. O georgiano se tornou campeão dos penas ao nocautear Alexander Volkanovski em fevereiro de 2024 e defendeu o título com autoridade contra Max Holloway em outubro. Após essa conquista, ele optou por subir de categoria, aspirando se juntar ao seleto grupo de duplos campeões do UFC.

Charles Oliveira, por sua vez, traz uma rica experiência de 15 anos no UFC, tendo iniciado sua jornada em 2010 com uma vitória por finalização sobre Darren Elkins. Ex-campeão dos leves, o brasileiro conquistou o cinturão ao nocautear Michael Chandler no UFC 262 e o defendeu com sucesso contra Dustin Poirier. Apesar de ter perdido o título por não atingir o peso antes de enfrentar Justin Gaethje no UFC 274, ele venceu a luta por finalização no primeiro round. O lutador de São Paulo ainda mantém recordes impressionantes em vitórias por via rápida (20), finalizações (16) e bônus pós-luta (20) no UFC.

Poster do UFC 317, que terá Ilia Topuria x Charles do Bronx (Foto: Reprodução/UFC)

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet