O UFC 317 terá duas disputas de cinturão: Ilia Topuria x Charles do Bronx, pelos leves, e Alexandre Pantoja x Kai Kara France, nos moscas. Contudo, mais cinco brasileiros compõe o card, deste sábado (28), em Las Vegas, incluindo o ex-desafiante ao cinturão, Renato Moicano. Veja abaixo a ficha técnica de cada um deles:

Brasileiros no UFC 317

Charles do Bronx

Charles Oliveira, conhecido como "do Bronxs", é um lutador brasileiro de 35 anos natural de Guarujá (SP). Com um cartel de 35 vitórias, dez derrotas e um "No Contest", ele compete na categoria peso-leve (até 70,3 kg) e ocupa a segunda colocação no ranking. Medindo 1,77 m de altura, Charles se prepara para enfrentar Ilia Topuria, da Geórgia, no UFC 317. Este confronto é uma oportunidade para Oliveira fazer história ao tentar se tornar o primeiro brasileiro a conquistar duas vezes o cinturão peso-leve. Reconhecido como o maior finalizador da história do UFC, com 20 vitórias por submissão, "Do Bronxs" enfrenta o ex-campeão peso-pena Topuria, que busca ingressar no grupo de campeões em duas categorias diferentes.

Alexandre Pantoja

Alexandre Pantoja, conhecido como "The Cannibal", é um lutador brasileiro de 35 anos natural do Rio de Janeiro (RJ). Com um cartel impressionante de 29 vitórias e cinco derrotas, ele compete na categoria peso-mosca (até 56,7 kg) e atualmente é o campeão da divisão. Medindo 1,65 m de altura, Pantoja se prepara para enfrentar Kai Kara-France, da Nova Zelândia, em sua quarta defesa de título desde que conquistou o cinturão em julho de 2023. O neozelandês, ex-desafiante da divisão, vem de um retrospecto positivo com quatro vitórias em suas últimas seis lutas e está determinado a destronar o reinado de "The Cannibal".

Renato Moicano

Renato Carneiro, conhecido como "Moicano", é um lutador brasileiro de 36 anos, com um cartel de 20 vitórias, seis derrotas e um empate. Natural de um local identificado apenas pelo seu cartel, ele compete na categoria peso-leve (até 70,3 kg) e ocupa a 10ª colocação no ranking. Com 1,80 m de altura, Moicano se prepara para enfrentar Beneil Dariush, dos Estados Unidos, em busca de reabilitação após disputar o cinturão dos leves contra Islam Makhachev no UFC 311. O confronto com Dariush estava inicialmente previsto para o UFC 311, mas foi adiado quando Moicano foi promovido à luta principal. Agora, este duelo promete agitar a elite da categoria até 70 kg.

Felipe Lima

Felipe Lima, conhecido como "Jungle Boy", é um promissor lutador brasileiro de 27 anos, natural de Coari (AM). Com um cartel de 14 vitórias e apenas uma derrota, ele mede 1,67 m de altura e recentemente decidiu explorar novos desafios na categoria peso-galo (até 61,2 kg) após um início vitorioso no UFC com duas vitórias. Em sua estreia nesta nova divisão, Felipe enfrentará o talentoso Payton Talbott, dos Estados Unidos, que busca se recuperar após sofrer sua primeira derrota na carreira contra Raoni Barcelos. Como uma das revelações mais empolgantes do Brasil em 2024, "Jungle Boy" está determinado a continuar sua trajetória de sucesso no octógono.

Gregory Robocop

Gregory Rodrigues, apelidado de "Robocop", é um lutador brasileiro de 33 anos, natural de Porto Velho (RO). Com um cartel de 16 vitórias e seis derrotas, ele mede 1,90 m de altura e compete na categoria peso-médio (até 83,9 kg). Após ver sua sequência de três vitórias ser interrompida por Jared Cannonier, Gregory está determinado a se recuperar contra o experiente Jack Hermansson, da Noruega. Conhecido por seu estilo agressivo e poder de nocaute, "Robocop" busca retomar o bom momento e se aproximar do Top 15 na divisão dos médios.

Viviane Araújo

Viviane Araújo, uma lutadora brasileira de 38 anos natural de Brasília (DF), possui um cartel de 13 vitórias e seis derrotas. Com 1,62 m de altura, ela compete na categoria peso-mosca (até 56,7 kg) e ocupa a oitava colocação no ranking. Após conquistar dois triunfos em suas últimas três lutas, incluindo uma vitória contra Karine Silva em novembro de 2024, Viviane chega ao UFC 317 confiante. Seu próximo desafio será contra Tracy Cortez, dos Estados Unidos, que tem um histórico impressionante de cinco vitórias em seis lutas no UFC. Uma nova vitória pode aproximar ainda mais Viviane do Top 5 da divisão.

Jhonata Diniz

Jhonata Diniz, uma promessa na categoria peso-pesado (até 120,2 kg), é um lutador brasileiro de 33 anos, natural de Curitiba (PR). Com um cartel de oito vitórias e uma derrota, ele mede 1,93 m de altura e já conquistou duas vitórias em três lutas no UFC. Revelado no Dana White's Contender Series, Jhonata se prepara para enfrentar o invicto Alvin Hines, que entrou como substituto de última hora para Justin Tafa. Este confronto é uma excelente oportunidade para o curitibano mostrar seu valor e provar que tem espaço entre os grandes nomes da categoria mais pesada do Ultimate.

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 0h

Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Charles do Bronx - luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão

x Kai Kara France Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Payton Talbott x Felipe Lima

Card preliminar — a partir de 19h30

Peso médio (até 83,9 kg): Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Peso pena (até 65,8 kg): Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Peso mosca (até 56,7 kg): Viviane Araújo x Tracy Cortez

x Tracy Cortez Peso leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Niko Price x Jacobe Smith

Peso pesado (até 120,2 kg): Jhonata Diniz x Alvin Hines

x Alvin Hines Peso médio (até 83,9 kg): Sedriques Dumas x Jackson McVey

