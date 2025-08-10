Confira os resultados do UFC Vegas 109; brasileiros vencem

Neste sábado (9), aconteceu o UFC Vegas 109, em Apex, em Las Vegas. Na luta principal da noite, Anthony Hernandez venceu por nocaute. Em grandes confrontos, brasileiros venceram e fizeram bonito no evento. O Lance! te mostra os resultados da noite.

Anthony Hernandez, número 9 do ranking mundial em sua categoria, e o georgiano Roman Dolidze protagonizaram a principal luta da noite. O americano venceu o combate no 4º round do evento, com um mata-leão. A luta contou com 100 golpes significativos e nove quedas aplicadas por Hernandez, que não perde desde 2020.

Os brasileiros Iasmin Lucindo, Jean Matsumoto e Gabriella Fernandes também venceram suas lutas da noite. Iasmin derrotou a veterana Angela Hill e conquistou a maior vitória da carreira no peso-palha por decisão unânime.

Já Jean Matsumoto superou o norte-americano Miles John, no duelo do peso-galo. A decisão foi dividida e dois dos três jurados marcaram a favor do brasileiro. É a terceira vitória de Jean em quatro lutas, desde que estreiou no UFC.

No peso mosca, Gabriella Fernandes derrotou a lituana Julija Stoliarenko. A brasileira mostrou precisão nos golpes e superou a rival por decisão unânime.. É o terceiro triunfo seguido de Fernandes.

O Brasil, entretanto, não teve só vitórias. Rafael Cerqueira foi derrotado na luta de encerramento do card preliminar do evento, pelo norte-americano Julius Walker. O estrangeiro venceu por decisão unânime pela divisão dos meio-pesados. No peso galo, a brasileira Priscila Cachoeira foi nocauteada ainda no 1º round por Joselyne Edwards, do Panamá.

Confira todos os resultados do UFC Vegas 109

Card principal

Iasmin Lucindo derrotou Angela Hill - decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28) Jean Matsumoto venceu Miles Johns - decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28) Anthony Hernandez derrotou Roman Dolidze - finalização aos 2m45s do 4° round Steve Erceg derrotou Ode Osbourne - decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28) Andre Fili derrotou Christian Rodriguez - decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27) Christian Leroy Duncan derrotou Eryk Anders - nocaute técnico aos 3m53s do 1° round

Card preliminar

Gabriella Fernandes derrotou Julija Stoliarenko - decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28) Julius Walker derrotou Rafael Cerqueira - decisão unânime (30-27, 30-27, 30-28) Joselyne Edwards derrotou Priscila Cachoeira - nocaute a 1m24s do 1° round Elijah Smith derrotou Toshiomi Kazama - nocaute aos 4m10s do 1° round Uros Medic derrotou Gilbert Urbina - nocaute a 1m03s do 1° round Eric McConico venceu Cody Brundage - decisão dividida (29-28 27-30 29-28)

Com um nocaute brutal, Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama no primeiro round pela preliminar do UFC Vegas 109. O americano aplicou um nocaute absurdo, faltando 50 segundos para o término da luta. A vitória impressionante marca a ascensão de Elijah Smith na concorrida categoria dos galos e certamente o coloca como um nome a ser observado para futuros grandes desafios na organização. Para Kazama, resta a recuperação após o duro revés.