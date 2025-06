Topuria x Charles do Bronx: confira card, onde assistir e horário do UFC 317

Charles "do Bronx" Oliveira e Ilia Topuria se enfrentam na madrugada de sábado (28) para domingo (29), na luta principal do UFC 317, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. O evento é o sétimo numerado do ano, que conta com outra luta por cinco rounds. No co-evento principal, o brasileiro Alexandre Pantoja encara o neozelandês Kai Kara-France.

No card do evento, outros cinco brasileiros estarão em ação. No card principal, Renato Moicano irá encarar Beneil Dariush, após a luta ter caído no UFC 311, onde o brasileiro substituiu Arman Tsarukyan no Main-Event contra Islam Makhachev. Um pouco antes, Felipe Lima terá duelo difícil contra Payton Talbott.

Topuria x Charles do Bronx - UFC 317

Ilia Topuria chega ao UFC 317 com um cartel impecável, buscando conquistar seu segundo título. O georgiano se tornou campeão dos penas ao nocautear Alexander Volkanovski em fevereiro de 2024 e defendeu o título com autoridade contra Max Holloway em outubro. Após essa conquista, ele optou por subir de categoria, aspirando se juntar ao seleto grupo de duplos campeões do UFC.

Charles Oliveira, por sua vez, traz uma rica experiência de quinze anos no UFC, tendo iniciado sua jornada em 2010 com uma vitória por finalização sobre Darren Elkins. Ex-campeão dos leves, o brasileiro conquistou o cinturão ao nocautear Michael Chandler no UFC 262 e o defendeu com sucesso contra Dustin Poirier. Apesar de ter perdido o título por não atingir o peso antes de enfrentar Justin Gaethje no UFC 274, ele venceu a luta por finalização no primeiro round. O lutador de São Paulo ainda mantém recordes impressionantes em vitórias por via rápida (20), finalizações (16) e bônus pós-luta (20) no UFC.

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (horário de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 0h

Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Charles do Bronx - luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão

x Kai Kara France Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Payton Talbott x Felipe Lima

Card preliminar — a partir de 19h30

Peso médio (até 83,9 kg): Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Peso pena (até 65,8 kg): Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Peso mosca (até 56,7 kg): Viviane Araújo x Tracy Cortez

x Tracy Cortez Peso leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Niko Price x Jacobe Smith

Peso pesado (até 120,2 kg): Jhonata Diniz x Alvin Hines

x Alvin Hines Peso médio (até 83,9 kg): Sedriques Dumas x Jackson McVey