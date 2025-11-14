Com susto, Makhachev e JDM batem peso e confirmam luta principal do UFC 322
Evento será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
Islam Makhachev e Jack Della Maddalena confirmaram a luta principal do UFC 322 ao bater o peso da categoria dos meio-médios. Enquanto o russo bateu cravou no limite, o atual campeão ficou com uma folga de 100 gramas do limite durante a pesagem desta sexta-feira (14). Confira com o Lance! os pesos do card completo que tem início marcado para às 20h (de Brasília).
Makhachev foi o quarto lutador a aparecer na pesagem do UFC 322 e registrou exatamente 77,1 Kg, a meia exigida pelo peso meio-médio. Do outro lado, o australiano não parecia estar com a mesma tranquilidade do desafiante e subiu, pela primeira vez, com cerca de 90 gramas a mais que o permitido. Ao tirar o short, Jack bateu o peso de 77 Kg e confirmou a luta principal.
Dentre as 14 lutas do UFC Rio, 27 dos 28 atletas bateram o peso. A exceção foi Beneil Dariush, que ficou longe do limite do peso galo, batendo 71,3 Kg (o limite era de 70,3 Kg). Mesmo assim, o duelo com Benoit Saint Denis foi confirmado e Dariush cederá 20% de sua bolsa ao adversário.
Na luta co-principal da noite, o campeã peso-mosca Valentina Shevchenko bateu o peso, assim como Zhang Weili, confirmando a primeira disputa de cinturão da noite. Ainda no card principal, o brasileiro Carlos Prates não teve problemas para confirmar sua luta contra Leon Edwards, que ficou no limite da categoria dos meio-médios.
Os três brasileiros do preliminar também conseguiram confirmar com maestria o peso para o UFC 322. No limite "extra" permitido, por não ser disputa de cinturão, Rodolfo Vieira, Gregory Robocop e Matheus Camilo garantiram a luta contra Bo Nickal, Roman Kopylov e Viacheslav Borshchev, respectivamente.
JDM fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Islam neste sábado (15), no UFC 322, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Na luta co-principal, mais um título em jogo: Valentina Shevchenko e Zhang Weili se enfrentam pelo peso-palha.
Resultado da pesagem do UFC 322
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena (77 Kg) x Islam Makhachev (77,1 Kg)
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko (56,5 Kg) x Zhang Weili (56,5 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady (76,8 Kg) x Michael Morales (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards (77,1 Kg) x Carlos Prates (76,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush (71,3 Kg) x Benoit Saint Denis (70,5 Kg)
Card Preliminar - 22 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal (84,2 Kg) x Rodolfo Vieira (84,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov (84 Kg) x Gregory Rodrigues (84, 2 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield (57 Kg) x Tracy Cortez (56,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Malcolm Wellmaker (65,1 Kg) x Ethyn Ewing (65,9 Kg)
Card Preliminar - 20 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus (84,3 Kg) x Gerald Meerschaert (84,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini (66 Kg) x Chepe Mariscal (66 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill (52,4 Kg) x Fatima Kline (52,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev (84 Kg) x Eric McConico (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo (70,6 Kg)
