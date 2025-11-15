Gregory "Robocop" Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28. Acompanhe o card completo AO VIVO com o Lance!.

A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem conseguir nenhum momento de perigo por cima, tanto que levantou rapidamente.

No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo, mas Roman escapou. Em pé, Robocop teve vantagem e abriu o supercílio de Kopylov, que sobreviveu aos ataques do brasileiro até o fim.

No último assalto, Kopylov começou melhor e conectou um cruzado que balançou um pouco o brasileiro. Na sequência, Gregory até conseguiu responder, mas o russo teve momentos melhores até a reta final, no qual Robocop se recuperou e voltou a dominar em pé, mas sem nocautear.

Na decisão dos juízes, a vitória ficou com (30-27, 30-27, 29-28), após uma luta muito equilibrada.

Brasil estreou com vitória no UFC 322

Matheus Camilo abriu o card preliminar com a primeira vitória para o Brasil na noite. Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27.

A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. Camilo também pontuou bem no ground and pound nos minutos finais do assalto.

O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo. Com domínio unânime nos dois últimos rounds, o brasileiro enfim conseguiu conquistar sua primeira vitória no UFC.

Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões.

FICHA TÉCNICA

UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates

Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis

Card Preliminar - 22 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez

Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon

Card Preliminar - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal

Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico

Peso-leve (até 70,3 Kg): Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo