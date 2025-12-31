Quanto ganha o vencedor da São Silvestre 2025? Veja premiação

A 100ª edição da corrida São Silvestre foi realizada nesta quarta-feira (31), em São Paulo. O percurso de 15 km foi disputado em duas categorias, a elite, com atletas profissionais da modalidade, e "corrida pipoca", que teve mais de 50 mil pessoas participando da prova. Para os competidores da elite, uma premiação de R$ 295 mil é distribuída entre os seis melhores colocados no masculino e no feminino.

Na categoria feminina, Sisilia Panga, da Tanzânia, conquistou o primeiro lugar do pódio, enquanto, no masculino, o etíope Muse Gizachew ultrapassou o queniano Jonathan Kipkoech nos 100 metros de prova e ficou com o primeiro lugar. Os dois corredores faturaram as duas maiores premiações da São Silvestre, que foi de R$ 62.600 para cada um.

A São Silvestre distribui uma premiação igual para as categorias masculina e feminina. Dois brasileiros faturaram o terceiro lugar na competição, os únicos entre os seis melhores. Entre as mulheres, Núbia Oliveira repetiu o mesmo resultado da última edição, enquanto Fábio Jesus garantiu o pódio entre os homens.

Nesse caso, os atletas baianos garantiram R$ 18.800 de premiação cada um. Os valores pagos em 2025 são os maiores da história da corrida, que foi de R$ 281.935,74, em 2024, para R$ R$ 295.160 neste ano.

Confira a premiação da São Silvestre 2025

1º colocado - R$ 62.600 2º colocado - R$ 31.300 3º colocado - R$ 18.800 4º colocado - R$ 15.050 5º colocado - R$ 12.550 6º colocado - R$ 7.450

Veja os melhores colocados das provas masculina e feminina

Feminina

1 . Sisilia Ginoka Panga (Tanzânia) 2 . Cynthia Chemweno (Quênia) 3 . Núbia de Oliveira (Brasil) 4 . Gladys Pucuhuaranga (Peru) 5 . Vivian Kiplagat (Quênia)

Masculina

1 . Muse Gizachew (Etiópia) 2 . Jonathan Kipkoech (Quênia) 3 . Fábio Jesus Correia (Brasil) 4 . William Kibor (Quênia) 5 . Reuben Poghisho (Quênia)