Quanto ganha o vencedor da São Silvestre 2025? Veja premiação
Premiação é distribuída entre os seis primeiros colocados das provas masculina e feminina
A 100ª edição da corrida São Silvestre foi realizada nesta quarta-feira (31), em São Paulo. O percurso de 15 km foi disputado em duas categorias, a elite, com atletas profissionais da modalidade, e "corrida pipoca", que teve mais de 50 mil pessoas participando da prova. Para os competidores da elite, uma premiação de R$ 295 mil é distribuída entre os seis melhores colocados no masculino e no feminino.
Na categoria feminina, Sisilia Panga, da Tanzânia, conquistou o primeiro lugar do pódio, enquanto, no masculino, o etíope Muse Gizachew ultrapassou o queniano Jonathan Kipkoech nos 100 metros de prova e ficou com o primeiro lugar. Os dois corredores faturaram as duas maiores premiações da São Silvestre, que foi de R$ 62.600 para cada um.
A São Silvestre distribui uma premiação igual para as categorias masculina e feminina. Dois brasileiros faturaram o terceiro lugar na competição, os únicos entre os seis melhores. Entre as mulheres, Núbia Oliveira repetiu o mesmo resultado da última edição, enquanto Fábio Jesus garantiu o pódio entre os homens.
Nesse caso, os atletas baianos garantiram R$ 18.800 de premiação cada um. Os valores pagos em 2025 são os maiores da história da corrida, que foi de R$ 281.935,74, em 2024, para R$ R$ 295.160 neste ano.
Confira a premiação da São Silvestre 2025
- 1º colocado - R$ 62.600
- 2º colocado - R$ 31.300
- 3º colocado - R$ 18.800
- 4º colocado - R$ 15.050
- 5º colocado - R$ 12.550
- 6º colocado - R$ 7.450
Veja os melhores colocados das provas masculina e feminina
Feminina
- Sisilia Ginoka Panga (Tanzânia)
- Cynthia Chemweno (Quênia)
- Núbia de Oliveira (Brasil)
- Gladys Pucuhuaranga (Peru)
- Vivian Kiplagat (Quênia)
Masculina
- Muse Gizachew (Etiópia)
- Jonathan Kipkoech (Quênia)
- Fábio Jesus Correia (Brasil)
- William Kibor (Quênia)
- Reuben Poghisho (Quênia)
