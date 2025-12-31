menu hamburguer
Lance! Biz

Quanto ganha o vencedor da São Silvestre 2025? Veja premiação

Premiação é distribuída entre os seis primeiros colocados das provas masculina e feminina

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 31/12/2025
09:57
Atualizado há 1 minutos
Muse Gizachew, da Etiópia, foi o campeão da São Silvestre 2025
imagem cameraMuse Gizachew, da Etiópia, foi o campeão da São Silvestre 2025. (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
A 100ª edição da corrida São Silvestre foi realizada nesta quarta-feira (31), em São Paulo. O percurso de 15 km foi disputado em duas categorias, a elite, com atletas profissionais da modalidade, e "corrida pipoca", que teve mais de 50 mil pessoas participando da prova. Para os competidores da elite, uma premiação de R$ 295 mil é distribuída entre os seis melhores colocados no masculino e no feminino.

Na categoria feminina, Sisilia Panga, da Tanzânia, conquistou o primeiro lugar do pódio, enquanto, no masculino, o etíope Muse Gizachew ultrapassou o queniano Jonathan Kipkoech nos 100 metros de prova e ficou com o primeiro lugar. Os dois corredores faturaram as duas maiores premiações da São Silvestre, que foi de R$ 62.600 para cada um.

A São Silvestre distribui uma premiação igual para as categorias masculina e feminina. Dois brasileiros faturaram o terceiro lugar na competição, os únicos entre os seis melhores. Entre as mulheres, Núbia Oliveira repetiu o mesmo resultado da última edição, enquanto Fábio Jesus garantiu o pódio entre os homens.

Nesse caso, os atletas baianos garantiram R$ 18.800 de premiação cada um. Os valores pagos em 2025 são os maiores da história da corrida, que foi de R$ 281.935,74, em 2024, para R$ R$ 295.160 neste ano.

Confira a premiação da São Silvestre 2025

  1. 1º colocado - R$ 62.600
  2. 2º colocado - R$ 31.300
  3. 3º colocado - R$ 18.800
  4. 4º colocado - R$ 15.050
  5. 5º colocado - R$ 12.550
  6. 6º colocado - R$ 7.450

Veja os melhores colocados das provas masculina e feminina

Feminina

    1.
  1. Sisilia Ginoka Panga (Tanzânia)
    2.
  2. Cynthia Chemweno (Quênia)
    3.
  3. Núbia de Oliveira (Brasil)
    4.
  4. Gladys Pucuhuaranga (Peru)
    5.
  5. Vivian Kiplagat (Quênia)

Masculina

    1.
  1. Muse Gizachew (Etiópia)
    2.
  2. Jonathan Kipkoech (Quênia)
    3.
  3. Fábio Jesus Correia (Brasil)
    4.
  4. William Kibor (Quênia)
    5.
  5. Reuben Poghisho (Quênia)
100ª Corrida São Silvestre - Elite Feminina - Sisilia Panga #66
Prova feminina e masculina recebem o mesmo valor de premiação. (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)

