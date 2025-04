Bia Souza é medalha de ouro no Pan-Americano de Judô no Chile; veja os resultados

O segundo dia do Campeonato Pan-Americano de Judô foi um sucesso para o Brasil, com a conquista de mais sete medalhas. Nove atletas brasileiros participaram dessa etapa, incluindo Luana Carvalho (70kg), Beatriz Freitas (78kg), Beatriz Souza (+78kg), Gabriel Falcão (81kg), Luan Almeida (81kg), Giovani Ferreira (90kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).

Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris, lutou contra a australiana Andrews e aplicou um ippon com menos de um minuto de luta, conquistando o ouro para o Brasil na categoria +78kg. Luana Carvalho foi a representante brasileira no pódio na categoria -70kg, onde conquistou o bronze.

No -81kg masculino, o Brasil dominou o pódio com duas medalhas. Luan Almeida conquistou o bronze, dividindo a posição com o argentino Gil. Já Gabriel Falcão aplicou um ippon impressionante sobre o canadense Young, conquistando a medalha de ouro.

No -90kg masculino, Rafael Macedo foi o destaque, vencendo sua luta de forma rápida e conquistando mais uma medalha de ouro para o Brasil. Infelizmente, Giovani Ferreira não teve o mesmo desempenho e foi derrotado pelo americano Jayne. Pouco tempo depois, Leonardo Golçalves superou o dominicano Florentino e levou a medalha de ouro na categoria -100kg.

Para finalizar a noite, Rafael Buzacarini conquistou a medalha de prata após ser derrotado pelo cubano Granda, que conseguiu um ippon nos minutos adicionais da luta.

Bia Souza vence mais uma medalha de ouro para o Brasil (Foto: Jack GUEZ / AFP)

Programação de domingo (27) do Pan-Americano de Judô

O último dia de competições marca a disputa por equipes, a fase preliminar começa às 11h (horário de Brasília) e as finais às 13h.

No Brasil, as transmissões acontecem na Judo TV e Panam Sports Channel, ambos são serviços de streaming gratuitos que exigem apenas uma conta na plataforma.