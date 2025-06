Bia Souza cai nas eliminatórias e fica sem medalha no Mundial de Judô

O Brasil encerrou de forma precoce o último dia de disputas individuais do Mundial de Judô, em Budapeste. Nesta quinta-feira (19), a campeã olímpica Bia Souza, da categoria acima de 78kg, foi superada nas oitavas de final pela croata Helena Vukovic e ficou fora da disputa por medalha. Rafael Buzacarini, da categoria acima de 100kg, perdeu a primeira luta e também não briga pelo pódio.

Vice-líder do ranking mundial, Bia Souza estreou contra a angolana Crislayn Rodrigues e venceu no golden score. Nas oitavas, diante da croata Helena Vukovic, 18ª do ranking, a brasileira teve dificuldades em impor o ritmo da luta, e acabou indo para o golden score já pendurada, com duas punições. No tempo extra, Bia tentou encaixar mais entradas, mas acabou levando o terceiro shido e foi eliminada.

O Mundial de Budapeste marcou a oitava participação de Bia Souza na competição. Desde a estreia em 2017, ela já conquistou uma medalha de prata e dois bronzes. A competição na Hungria foi a terceira da brasileira no circuito internacional desde os Jogos Olímpicos de Paris. Nesta temporada, ela foi campeã do Pan-Americano e Oceania de Judô e ficou em quinto lugar no Grand Slam do Cazaquistão.

Rafael Buzacarini, que recentemente subiu de peso e fez a transição para a categoria acima de 100kg, estreou diante do atleta neutro Tamerlan Bashaev. O adversário do brasileiro saiu na frente na luta, com um waza-ari e Rafael chegou a empatar, aplicando o mesmo golpe, mas acabou derrotado por ippon e eliminado, sem chance de medalha.

Com os resultados desta quinta-feira (19), o Brasil encerra a fase de disputas individuais com dois medalhistas: Shirlen Nascimento, que conquistou o bronze na categoria até 57kg, e Daniel Cargnin, vice-campeão na categoria até 70kg. A seleção brasileira retorna ao tatame na capital da Hungria nesta sexta-feira (20), para a competição por equipes mistas.

Programação do Mundial de Judô

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h