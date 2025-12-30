Um balde de água fria foi jogada na cabeça dos fãs brasileiros que madrugaram para acompanhar a quarta defesa de cinturão de Alexandre Pantoja. Na luta co-principal do UFC 323, o brasileiro sofreu uma lesão no braço esquerdo e precisou encerrar o duelo. O acidente deixou incerto quando seria o retorno do peso-mosca ao octógono – dúvida que foi analisada pelo treinador Marcos Parrumpa.

Embora a data para o retorno ainda não tenha sido confirmada, as informações divulgadas por um integrante da American Top Team indicam uma recuperação rápida. A declaração foi publicada nas redes sociais de Parrumpa.

— As notícias boas são não teve fratura e não teve lesão nos ligamentos. Então, a partir daí, a gente já tem uma expectativa muito boa para a volta dele. O tempo certo, a gente ainda não sabe, porque ele precisa ainda fazer muita fisioterapia para começar a mexer o braço, depois voltar a treinar de leve. Depois de voltar a treinar de leve, voltar a treinar forte. E aí sim, a gente vai ter uma noção exata de quanto tempo vai ser para ele voltar e pegar o nosso cinturão de volta — afirmou Parrumpinha.

Relembre a lesão de Pantoja no UFC 323

Ao tentar amenizar a queda, Alexandre Pantoja acabou com o braço quebrado, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. Na madrugada do dia 7 de dezembro, a lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês Joshua Van como o novo campeão do peso-mosca.

A luta começou com grande intensidade na luta em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.

Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou segurar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van.

Revanche imediata para Pantoja no UFC

A ideia era que houvesse uma revanche imediata contra o agora dono do cinturão peso mosca Joshua Van. O próprio Parrumpinha revelou que este é o desejo do Ultimate e, assim que Pantoja estiver recuperado, a ideia é que ele lute diretamente pelo cinturão.

Porém, ainda há dúvidas quanto ao tempo exato de retorno do brasileiro. Dessa maneira, o treinador admite que Van talvez lute antes, caso Pantoja fique fora por um tempo maior que o ''razoável''.