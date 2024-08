Olimpíadas: Beatriz Souza vence no judô e conquista primeiro ouro do Brasil em Paris

Beatriz Souza conquistou a medalha de ouro no judô nas Olimpíadas de Paris (Foto: Luis Robayo / AFP)







Publicada em 02/08/2024 - 12:29 • Paris (FRA)

Enfim, o alto do pódio. Beatriz Souza conquistou a medalha ouro no judô na categoria +78kg nas Olimpíadas de Paris. A brasileira venceu a israelense Raz Hershko, número 2 do ranking mundial, com um waza-ari, no início da luta, disputada no início da tarde desta sexta-feira (2). A judoca brasileira conquistou o primeiro ouro da delegação brasileira nos Jogos.

A judoca de 26 anos foi dominante durante todo o combate contra Raz Hershkom na arena montada no Campo de Marte. Com menos de um minuto, a brasileira aplicou um waza-ari na adversária e abriu 1 a 0 no placar. A partir da vantagem, conseguiu administrar totalmente o andamento da luta.

Como foi a campanha de Bia Souza nas Olimpíadas?

O desempenho de Bia Souza nas Olimpíadas foi de altíssimo nível. Bia estrou direto nas oitavas de final e, logo na primeira luta, venceu por ippon - após aplicar um Harai-goshi, faltando cerca de 20 segundos para o fim do combate. Nas quartas, o confronto contra a sul-coreana Hayu Kim foi mais difícil. As duas judocas receberam dois shidôs e ficaram penduradas em punições, mas, no início do golden score, Bia encerrou o combate com uma waza-ari.

O waza-ari da vitória de Beatriz Souza (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Na semifinal, Beatriz Souza mostrou que não estava a passeio nos Jogos. A brasileira derrotou a líder do ranking mundial e atleta da casa Romane Dicko. A luta contra a francesa foi a mais longa de toda campanha de Bia, sendo decidida com uma imobilização no golden score.

A luta foi dominada de ponta a ponta por Bia. O waza-ari aplicado por ela com menos de um minuto de combate condicionou toda final. A israelense Raz Hershko foi obrigada a ser mais agressiva, enquanto a brasileira administrou o tempo. Apesar das punições aplicadas para ambos os lados, Beatriz venceu e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris.