Técnico da Fighting Nerds abre o jogo sobre saída de astros do UFC: 'Estudar'

A temporada de 2025 da Fighting Nerds foi marcada por incertezas dentro e fora do octógono. Após uma ascensão impressionante no UFC, a sequência de derrotas do quarteto principal levantaram dúvidas sobre o momento vivido pela equipe. Dessa maneira, especulações sobre possíveis saídas de atletas passaram a ganhar espaço nos bastidores, o que foi abordado pelo treinador Pablo Sucupira.

A declaração de Sucupira ocorre em um momento de transição para a equipe, que após iniciar sua trajetória com atletas invictos e resultados expressivos no UFC, enfrentou uma sequência de derrotas em 2025. Em poucos meses, Caio Borralho, Jean Silva, Carlos Prates e Maurício Ruffy perderam suas invencibilidades na organização.

— Esse lance de que atleta não muda de equipe é uma coisa que ficou no passado. Não tem espaço pra isso mais. Eu acho que é injusto. Imagina eu botar esse peso nas costas de um atleta que está tentando ser bem-sucedido na vida. Daí o atleta deixa de ser bem-sucedido pra não ficar mal comigo? O que isso me obriga? Me obriga a melhorar como treinador. Minha maior missão hoje é ser a melhor opção pros meus atletas. Se eu não for, entendo que ele busque a melhor opção. Mas, da minha parte, o que eu vou fazer? Melhorar, estudar e evoluir — disse o treinador, em entrevista ao podcast "Direto de Vegas".

O atual caso de Ruffy destaca essa nova dinâmica. O lutador tem combate marcado para o UFC 325, em 31 de janeiro, em Sydney, e realizará parte de sua preparação na Austrália, treinando com Alexander Volkanovski e Israel Adesanya. Antes disso, ele também esteve na Tailândia, na Bangtao Muay Thai.

Segundo Sucupira, o foco está na evolução do atleta, independentemente da academia em que esteja. Isso não significa, porém, que uma eventual saída da Fighting Nerds ocorreria sem tentativas de permanência. No momento, entretanto, não há indicação de mudança, inclusive no caso de Ruffy, que já afastou as especulações.

— Eu falei para o Ruffy: 'Muito do que a Fighting Nerds é, a gente deve a você também. Você é um cara que fez muito pelo time. O que eu mais quero é te ver feliz'. (Se ele disser): 'Não dá pra continuar', eu vou argumentar, porque eu acho que tem caminho na Fighting Nerds pra gente trabalhar junto, mas, mais importante do que isso, esses caras… eu tenho uma história muito grande com eles. Eu quero ver esses caras bem — completou.

Mauricio Ruffy foi derrotado por St. Denis no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Relembre ano do quarteto da Fighting Nerds

Um dos maiores destaques do UFC foi a academia brasileira que conquistou cinco indicações para o World MMA Awards 2025, premiação considerada o "Oscar do MMA". A Fighting Nerds está sediada em São Paulo e conta com alguns lutadores bem posicionados no ranking do UFC, como o quarteto principal: Caio Borralho, Carlos Prates, Jean Silva e Mauricio Ruffy.

O ano de 2025 marcou um ponto de virada na carreira de Caio Borralho. Após manter uma sequência invicta impressionante desde sua chegada à organização, o peso-médio recebeu sua maior oportunidade até então ao enfrentar Nassourdine Imavov na luta principal do UFC Paris. Apesar da grande expectativa, Borralho acabou superado por decisão unânime, conhecendo sua primeira derrota no octógono. Mesmo com o revés, o brasileiro mostrou competitividade ao longo dos cinco rounds e permaneceu como um dos nomes mais promissores da divisão.

Carlos Prates viveu um ano de extremos em 2025, alternando frustrações e explosões de brilho. O peso meio-médio iniciou a temporada em um desafio de alto nível contra Ian Machado Garry, no qual acabou derrotado por decisão unânime. A resposta veio meses depois, quando Prates entregou uma das performances mais marcantes do ano ao nocautear Geoff Neal com uma cotovelada giratória, faturando o bônus de Performance da Noite. Para fechar o ano em grande estilo, o brasileiro chocou o mundo ao nocautear Leon Edwards no Madison Square Garden, consolidando-se definitivamente como um novo protagonista da categoria até 77 kg.

Jean Silva teve um 2025 intenso e de forte ascensão dentro da divisão dos penas. O atleta começou o ano de forma avassaladora, ao nocautear Melsik Baghdasaryan ainda no primeiro round. Na sequência, voltou a impressionar ao finalizar Bryce Mitchell e mostrou que seu jogo não se limita apenas à trocação agressiva. O auge do ano veio com a luta principal do Noche UFC, contra Diego Lopes. Apesar da derrota por nocaute técnico no segundo round, Jean deixou o evento valorizado, com maior visibilidade internacional e consolidado como um dos nomes mais empolgantes da nova geração brasileira.

Mauricio Ruffy viveu um ano de altos e baixos, mas também de afirmação no cenário global. O peso-leve começou 2025 com um dos nocautes mais espetaculares da temporada, ao vencer King Green com um chute giratório ainda no primeiro round – que imediatamente nas listas de "nocaute do ano". Meses depois, porém, encontrou dificuldades ao enfrentar Benoit Saint Denis, sendo finalizado no segundo assalto.