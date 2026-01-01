Calendário completo de eventos do UFC no ano de 2026
Confira todos os cards e datas confirmados pela organização
A "nova era" do UFC está prestar a começar! Com grandes revanches já anunciadas, a temporada 2026 promete muita emoção em 44 eventos confirmados, sendo 13 deles numerados. Confira abaixo todos os cards, datas e resultados.
|Evento
|Luta principal
|Data
|Horário
|Local
UFC 324
Justin Gaethje x Paddy Pimblett
24 de janeiro
19h (de Brasília)
Las Vegas (EUA)
UFC 325
Alexander Volkanovski x Diego Lopes
31 de janeiro
18h30 (de Brasília)
Sydney (AUS)
UFC Fight Night
A definir
7 de fevereiro
20h (de Brasília)
Las Vegas (EUA)
UFC Fight Night
A definir
21 de fevereiro
20h (de Brasília)
Houston (EUA)
UFC Fight Night
A definir
28 de fevereiro
20h (de Brasília)
Cidade do México (México)
UFC 326
Max Holloway x Charles do Bronx
7 de março
19h (de Brasília)
Las Vegas (EUA)
UFC Fight Night
A definir
14 de março
A definir
Las Vegas (EUA)
UFC Fight Night
A definir
21 de março
A definir
Londres (Inglaterra)
UFC Fight Night
A definir
28 de março
A definir
Seattle (EUA)
UFC 327
A definir
11 de abril
A definir
Miami (EUA)
🥊UFC 324
Card principal
Peso-leve: Justin Gaethje x Paddy Pimblett
Peso-galo: Kayla Harrison x Amanda Nunes
Peso-galo: Sean O'Malley x Song Yadong
Peso-pesado: Waldo Cortes-Acosta x Derrick Lewis
Peso-pena: Jean Silva x Arnold Allen
Card preliminar
Peso-meio-pesado: Nikita Krylov x Modestas Bukauskas
Peso-galo: Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo
Peso-médio: Ateba Gautier x Andrey Pulyaev
Peso-mosca: Alex Perez x Charles Johnson
Peso-mosca: Natalia Silva x Rose Namajunas
Peso-pesado: Josh Hokit x Denzel Freeman
Peso-leve: Michael Johnson x Alexander Hernandez
Peso-galo: Ricky Turcios x Cameron Smotherman
Peso-meio-médio: Ty Miller x Adam Fugitt
🥊UFC 325
Card principal
Peso-pena: Alexander Volkanovski x Diego Lopes
Peso-leve: Dan Hooker x Benoit Saint Denis
Peso-leve: Rafael Fiziev x Mauricio Ruffy
Peso-pesado: Tai Tuivasa x Tallison Teixeira
Peso-meio-pesado: Jimmy Crute x Dustin Jacoby
Card preliminar
Peso-leve: Quillan Salkilld x Rongzhu
Peso-meio-pesado: Junior Tafa x Billy Elekana
Peso-médio: Cam Rowston x Cody Brundage
Peso-médio: Jacob Malkoun x Torrez Finney
Peso-meio-médio: Jonathan Micallef x Oban Elliott
Peso-pena: Kaan Ofli x Yizha
🥊UFC Vegas 113
Card do evento (até o momento)
Peso-galo: Mario Bautista x Vinicius LokDog
Peso-mosca: Amir Albazi x Kyoji Horiguchi
Peso-meio-pesado: Uran Satybaldiev x Julius Walker
Peso-pesado: Ryan Spann x Rizvan Kuniev
Peso-galo: Jean Matsumoto x Farid Basharat
Peso-mosca: Wang Cong x Eduarda Moura
Peso-médio: Michal Oleksiejczuk x Marc-André Barriault
Peso-palha: Bruna Brasil x Ketlen Souza
Peso-galo: Priscila Cachoeira x Klaudia Sygula
Peso-médio: Eric Nolan x José Henrique Souza
🥊UFC Houston
Card do evento (até o momento)
Peso-médio: Sean Strickland x Anthony Hernandez
Peso-mosca: Ode Osbourne x Alibi Idiris
Peso-pesado: Serghei Spivac x Ante Delija
Peso-meio-médio: Jacobe Smith x SeokHyeon Ko
Peso-mosca: Alden Coria x Luis Gurule
Peso-médio: Zachary Reese x Michel Pereira
Peso-meio-médio: Austin Vanderford x Jean-Paul Lebosnoyani
🥊UFC México
Card do evento (até o momento)
Peso-mosca: Brandon Moreno x Asu Almabayev
Peso-mosca: Édgar Cháirez x Felipe Bunes
Peso-médio: José Medina x Ryan Gandra
Peso-mosca: Imanol Rodriguez x Kevin Borjas
Peso-médio: Wes Schultz x Damian Pinas
Peso-galo: Macy Chiasson x Ailín Pérez
🥊UFC 326
Card do evento (até o momento)
Peso-leve: Max Holloway x Charles do Bronx
Peso-leve: Renato Moicano x Brian Ortega
Peso-médio: Caio Borralho x Reinier de Ridder
Peso-médio: Brunno Ferreira x adversário a definir
Peso-mosca: Cody Durden x Nyamjargal Tumendemberel
Peso-galo: Cody Garbrandt x Xiao Long
Peso-meio-pesado: Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay
Peso-médio: Donte Johnson x Dusko Todorovic
Peso-mosca: Sumudaerji x Jesús Aguilar
🥊UFC Vegas 114
Card do evento (até o momento)
Peso-palha: Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso-mosca: Bruno Silva x Lone'er Kavanagh
Peso-galo: Bia Mesquita x Monserrat Rendon
Peso-médio: Brad Tavares x Eryk Anders
🥊UFC 327
Card do evento (até o momento)
Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Dominick Reyes
*Ainda não há lutas confirmadas para o UFC Londres e UFC Seattle
➡️ Do nocaute ao cinturão: Brasil viveu um ano de altos e baixos no UFC em 2025
Onde assistir ao UFC
O Paramount+ se tornará a plataforma exclusiva de transmissão dos programas Dana White's Contender Series e The Ultimater Fighter nos Estados Unidos, América Latina e Austrália. A parceria entre UFC e Paramount começará oficialmente em 24 de janeiro de 2026, com a transmissão ao vivo do UFC 324 da T-Mobile Arena em Las Vegas. Este será o primeiro dos 13 grandes eventos numerados previstos para 2026, todos incluídos na assinatura do Paramount+ sem custo adicional.
