Lutas

Calendário completo de eventos do UFC no ano de 2026

Confira todos os cards e datas confirmados pela organização

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/01/2026
14:06
Card oficial do UFC 325 (Foto: Divulgação/UFC)
Card oficial do UFC 325 (Foto: Divulgação/UFC)
A "nova era" do UFC está prestar a começar! Com grandes revanches já anunciadas, a temporada 2026 promete muita emoção em 44 eventos confirmados, sendo 13 deles numerados. Confira abaixo todos os cards, datas e resultados.

EventoLuta principalDataHorárioLocal

UFC 324

Justin Gaethje x Paddy Pimblett

24 de janeiro

19h (de Brasília)

Las Vegas (EUA)

UFC 325

Alexander Volkanovski x Diego Lopes

31 de janeiro

18h30 (de Brasília)

Sydney (AUS)

UFC Fight Night

A definir

7 de fevereiro

20h (de Brasília)

Las Vegas (EUA)

UFC Fight Night

A definir

21 de fevereiro

20h (de Brasília)

Houston (EUA)

UFC Fight Night

A definir

28 de fevereiro

20h (de Brasília)

Cidade do México (México)

UFC 326

Max Holloway x Charles do Bronx

7 de março

19h (de Brasília)

Las Vegas (EUA)

UFC Fight Night

A definir

14 de março

A definir

Las Vegas (EUA)

UFC Fight Night

A definir

21 de março

A definir

Londres (Inglaterra)

UFC Fight Night

A definir

28 de março

A definir

Seattle (EUA)

UFC 327

A definir

11 de abril

A definir

Miami (EUA)

🥊UFC 324

Card principal
Peso-leve: Justin Gaethje x Paddy Pimblett
Peso-galo: Kayla Harrison x Amanda Nunes
Peso-galo: Sean O'Malley x Song Yadong
Peso-pesado: Waldo Cortes-Acosta x Derrick Lewis
Peso-pena: Jean Silva x Arnold Allen

Card preliminar
Peso-meio-pesado: Nikita Krylov x Modestas Bukauskas
Peso-galo: Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo
Peso-médio: Ateba Gautier x Andrey Pulyaev
Peso-mosca: Alex Perez x Charles Johnson
Peso-mosca: Natalia Silva x Rose Namajunas
Peso-pesado: Josh Hokit x Denzel Freeman
Peso-leve: Michael Johnson x Alexander Hernandez
Peso-galo: Ricky Turcios x Cameron Smotherman
Peso-meio-médio: Ty Miller x Adam Fugitt

🥊UFC 325

Card principal
Peso-pena: Alexander Volkanovski x Diego Lopes
Peso-leve: Dan Hooker x Benoit Saint Denis
Peso-leve: Rafael Fiziev x Mauricio Ruffy
Peso-pesado: Tai Tuivasa x Tallison Teixeira
Peso-meio-pesado: Jimmy Crute x Dustin Jacoby

Card preliminar
Peso-leve: Quillan Salkilld x Rongzhu
Peso-meio-pesado: Junior Tafa x Billy Elekana
Peso-médio: Cam Rowston x Cody Brundage
Peso-médio: Jacob Malkoun x Torrez Finney
Peso-meio-médio: Jonathan Micallef x Oban Elliott
Peso-pena: Kaan Ofli x Yizha

🥊UFC Vegas 113

Card do evento (até o momento)
Peso-galo: Mario Bautista x Vinicius LokDog
Peso-mosca: Amir Albazi x Kyoji Horiguchi
Peso-meio-pesado: Uran Satybaldiev x Julius Walker
Peso-pesado: Ryan Spann x Rizvan Kuniev
Peso-galo: Jean Matsumoto x Farid Basharat
Peso-mosca: Wang Cong x Eduarda Moura
Peso-médio: Michal Oleksiejczuk x Marc-André Barriault
Peso-palha: Bruna Brasil x Ketlen Souza
Peso-galo: Priscila Cachoeira x Klaudia Sygula
Peso-médio: Eric Nolan x José Henrique Souza

🥊UFC Houston

Card do evento (até o momento)
Peso-médio: Sean Strickland x Anthony Hernandez
Peso-mosca: Ode Osbourne x Alibi Idiris
Peso-pesado: Serghei Spivac x Ante Delija
Peso-meio-médio: Jacobe Smith x SeokHyeon Ko
Peso-mosca: Alden Coria x Luis Gurule
Peso-médio: Zachary Reese x Michel Pereira
Peso-meio-médio: Austin Vanderford x Jean-Paul Lebosnoyani

🥊UFC México

Card do evento (até o momento)
Peso-mosca: Brandon Moreno x Asu Almabayev
Peso-mosca: Édgar Cháirez x Felipe Bunes
Peso-médio: José Medina x Ryan Gandra
Peso-mosca: Imanol Rodriguez x Kevin Borjas
Peso-médio: Wes Schultz x Damian Pinas
Peso-galo: Macy Chiasson x Ailín Pérez

🥊UFC 326

Card do evento (até o momento)
Peso-leve: Max Holloway x Charles do Bronx
Peso-leve: Renato Moicano x Brian Ortega
Peso-médio: Caio Borralho x Reinier de Ridder
Peso-médio: Brunno Ferreira x adversário a definir
Peso-mosca: Cody Durden x Nyamjargal Tumendemberel
Peso-galo: Cody Garbrandt x Xiao Long
Peso-meio-pesado: Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay
Peso-médio: Donte Johnson x Dusko Todorovic
Peso-mosca: Sumudaerji x Jesús Aguilar

🥊UFC Vegas 114

Card do evento (até o momento)
Peso-palha: Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso-mosca: Bruno Silva x Lone'er Kavanagh
Peso-galo: Bia Mesquita x Monserrat Rendon
Peso-médio: Brad Tavares x Eryk Anders

🥊UFC 327

Card do evento (até o momento)
Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Dominick Reyes

*Ainda não há lutas confirmadas para o UFC Londres e UFC Seattle

alexander-volkanoviski-diego-lopes-ufc-314
Alexander Volkanovski e Diego Lopes em encarada no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Do nocaute ao cinturão: Brasil viveu um ano de altos e baixos no UFC em 2025

Onde assistir ao UFC

O Paramount+ se tornará a plataforma exclusiva de transmissão dos programas Dana White's Contender Series e The Ultimater Fighter nos Estados Unidos, América Latina e Austrália. A parceria entre UFC e Paramount começará oficialmente em 24 de janeiro de 2026, com a transmissão ao vivo do UFC 324 da T-Mobile Arena em Las Vegas. Este será o primeiro dos 13 grandes eventos numerados previstos para 2026, todos incluídos na assinatura do Paramount+ sem custo adicional.

