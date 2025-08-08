Com LeBron James em 2º, NBA divulga os maiores assistentes da história dos playoffs
Magic Johnson lidera o ranking
A NBA destacou os maiores assistentes na história de sua pós-temporada. A lista é encabeçada por um dos maiores jogadores da história da maior liga de basquete do mundo, o armador do Los Angeles Lakers, Magic Johnson, e logo em seguida está LeBron James.
No topo absoluto, com a marca de 2.346 assistências, está Magic Johnson. O maestro da era "Showtime" do Los Angeles Lakers nos anos 80 não apenas ditava o ritmo do jogo, mas o fazia com um estilo e eficiência que o levaram a cinco títulos da NBA.
Na segunda posição, com 2.067 assistências, LeBron James quebra o paradigma. Atuando como ala, sua longevidade, força física e um QI de basquete extraordinário o colocam como o único jogador na história a figurar no top 5 tanto de pontos quanto de assistências nos playoffs. Sua presença no ranking, e a possibilidade real de alcançar o topo, ressalta uma carreira marcada pela dualidade letal de pontuar e passar.
O pódio é completado pelo cerebral John Stockton (1.839), do Utah Jazz. A lista segue com outros mestres da armação, como Jason Kidd (4º), Chris Paul (5º) e Steve Nash (10º), além de campeões notórios por seu controle de jogo, como Tony Parker (6º) e Rajon Rondo (7º). A presença de Larry Bird (9º) reforça que a elite da criação de jogadas não é exclusividade dos armadores.
Confira o Top 10 de assistências na história dos Playoffs da NBA:
1º Magic Johnson: 2.346
2º LeBron James: 2.067
3º John Stockton: 1.839
4º Jason Kidd: 1.263
5º Chris Paul: 1.233
6º Tony Parker: 1.143
7º Rajon Rondo: 1.136
8º James Harden: 1.125
9º Larry Bird: 1.062
10º Steve Nash: 1.061
