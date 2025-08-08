Exclusivo: Yago dos Santos exalta o Flamengo: ‘Melhor momento da minha vida’

Astro do Estrela Vermelha da Sérvia e da seleção, Yago dos Santos está no Brasil para a preparação para a AmeriCup. Em uma entrevista exclusiva ao Lance!, o armador não escondeu a emoção ao recordar seu período no Flamengo. Veja o vídeo acima.

— Acho que se hoje eu estou fora e fazendo o que estou fazendo, foi porque eu tive a escolha e a oportunidade de poder jogar em um clube tão grande como o Flamengo, com jogadores que tinham lá —relembrou o armador, de 25 anos, que se tornou um dos xodós da torcida pela sua entrega, talento e raça.

Yago dos Santos também relembrou sua chegada ao time carioca:



— Então, talvez se eu estivesse no Paulistano e tivesse que sair, eu não estaria tão pronto como eu estive por conta de pressão, por conta de realmente ser um clube que monta para ganhar. E, para mim, fazia todo o sentido ir para o Flamengo, não só por ser o melhor clube do Brasil, mas pelas pessoas que estavam lá, pelo Gustavinho, pelo Diego, que foram as pessoas que me colocaram no profissional — concluiu o brasileiro.

O técnico Gustavinho, aliás, não só treinou Yago no Flamengo, como trabalhou com o armador no Paulistano. E, não por acaso, ele e Petrovic, treinador da seleção, são os que mais fizeram a diferença na carreira do atleta até hoje:



- Todos me fizeram bem de alguma forma, me ensinaram o que eu deveria ter aprendido naquele momento. Mas, em especial, sem dúvida nenhuma, o Gustavinho e o Petrovic. O Gustavinho por ter me ensinado muita coisa. Sempre fui destemido, nunca tive medo quando entrava na quadra e, com o Gustavinho, aprendi a ser ainda mais assim. E o outro, sem dúvida, é o Petrovic. O que ele e o Gustavinho fizeram o que ninguém faria: de ter me colocado no Paulistano, num time que chegou nas finais e me colocou para jogar. E o outro por ter me colocado para a seleção com 17 anos e ter apostado em mim. São esses dois exemplos que eles fizeram e guardo com muito carinho.



Mesmo a distância, o armador acompanha o ex-clube. E acredita em mais um título internacional:



- Desde que cheguei na Europa, assisto aos jogos do Flamengo e de outros times, por conta dos meus amigos. Fico muito feliz por toda a trajetória que fizeram, pela temporada que fizeram, por ter ganhou a BCLA. O Mundial está ficando cada vez mais difícil. Acompanhei de perto o time da Europa, que é muito bom e vai estar na final com o Flamengo. Mas vejo com boas chances, trocaram algumas peças e conseguiram se manter em altíssimo nível. Estarei torcendo para que eles ganhem e levem o nome do Brasil ainda mais alto.



A passagem de Yago pelo clube da Gávea não foi marcada apenas pelos títulos, mas também por uma identificação imediata e genuína com a torcida. O jogador personificou o espírito aguerrido que os rubro-negros tanto prezam, e essa sinergia foi fundamental para o sucesso da equipe.

Yago dos Santos pelo Flamengo em 2022 (Foto: Reprodução)

Yago dos Santos no Flamengo

Entre 2020 e 2022, Yago foi um dos pilares de uma era de ouro para o basquete rubro-negro. Com ele em quadra, o Flamengo empilhou troféus e conquistou a Nação. O armador ganhou pelo Flamengo a: Basketball Champions League Americas (BCLA) de 2021, o Mundial de Clubes da FIBA em 2022, o Novo Basquete Brasil (NBB) de 2021, a Copa Super 8 de 2021 e o Campeonato Carioca de 2020.

Desde que deixou o Brasil, Yago dos Santos tem construído uma carreira sólida na Europa, primeiro pelo Ratiopharm Ulm, da Alemanha, onde foi campeão e MVP das finais, e atualmente no Estrela Vermelha, da Sérvia, onde continua a colecionar títulos e boas atuações.



No entanto, mesmo com o sucesso no Velho Continente, o período no Flamengo ocupa um lugar especial em seu coração.



— Foi, sem dúvida, um dos melhores anos da minha vida, dos melhores anos que eu guardo para sempre na minha memória — afirmou o armador brasileiro.

Na entrevista ao Lance!, Yago também falou do sonho de voltar a jogar no basquete brasileiro:

