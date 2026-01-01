O Brasil viveu um ano de altos e baixos no UFC na temporada 2025. Ainda assim, seja na vitória ou na derrota, os lutadores brasileiros entregaram atuações memoráveis durante o ano. Com o primeiro evento de 2026 confirmado, os fãs descobriram que vão esperar mais de um mês para matar a saudade do octógono mais famoso do mundo.

Pensando nisso, o Lance! separou cinco lutas para os fãs recordarem o melhor de 2025. Como de costume, os brasileiros brilharam e se destacaram no mundo das lutas.

5 lutas inesquecíveis de 2025

UFC 320: Alex Poatan x Magomed Ankalev 2

Desde o início da luta, Alex não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes de Ankalaev, soltando chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, conseguindo combinações.

Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta e dar início à Era Poatan 3.0.

UFC 317: Ilia Topuria x Charles do Bronx

No soar do gongo, os lutadores buscaram o centro do octógono. Em menos de um minuto, a luta foi para o chão, onde do Bronx quase conseguiu uma finalização no pé do rival. Na sequência, os lutadores se levantaram e, em uma combinação de direto e cruzado, Topuria encerrou a luta. Topuria venceu do Bronx por nocaute.

UFC Rio: Charles do Bronx x Mateusz Gamrot

Charles Oliveira começou muito bem o primeiro round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar.

De volta da pausa, Charles iniciou forte no grappling, conseguiu cinturar Gamrot e levou para baixo. Logo depois, conseguiu as costas e finalizou! E, simples assim, a vitória é do Brasil! O Leão Embaçado estava de volta.

Noche UFC: Diego Lopes x Jean Silva

O primeiro round começou com muito estudo, mas logo ficou claro que Lopes iria tentar usar seu jogo de chão para neutralizar as mãos pesadas de Silva. Diego aproveitou um vacilo do adversário, cinturou e logo colocou o duelo para baixo, conquistando pouco depois a montada. A partir daí, choveu cotovelos, machucando Jean, que conseguiu escapar no fim do assalto.

No segundo round, Silva cresceu bastante e começou a soltar seu muay thai, com muitas cotoveladas de encontro e giratórias, além de golpes muito fortes na curta distância. Porém, quando veio para cima, Lopes o surpreendeu, girando o cotovelo, o colocando no chão e liquidando a fatura.

UFC 323: Merab Dvalishvili x Petr Yan

O primeiro round foi marcado pela trocação em pé, com um certo equilíbrio entre os lutadores. Apesar disso, destaca-se uma sequência de jab e direto de Yan, que balançou Merab. O campeão, então, decidiu por mudar a estratégia de jogo e tentar impor seu característico wrestling; sem sucesso. O russo terminou o assalto com 100% de aproveitamento nas sete tentativas de queda.

Sem grandes mudanças para o segundo round, o favoritismo da luta continuou com Yan. O russo mantinha boas sequências de striking e chutes fortes, além das defesas impecáveis nas tentativas de quedas de Merab.

O terceiro round começou um pouco diferente, e o conhecido fôlego de Dvalishvili se mostrou enfim. Foi com uma queda impressionante de Petr, ao levar o adversário ao chão de cabeça, que mudou o jogo para o lado do russo novamente. As brincadeiras do georgiano apareceram neste assalto, mas nem isso jogou o placar a seu favor.

Os dois últimos rounds contaram com o claro cansaço de ambos, o que pode ter chocado muitos torcedores pela apatia de Merab. Era claro que Yan estava com a vantagem, que foi muito bem aproveitada pelo novo campeão. O russo fechou os últimos segundos de luta com uma queda dominante que deixou claro sua vitória antes mesmo do anúncio de Bruce Buffer.

