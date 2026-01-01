Alex Poatan assume namoro com lutadora do UFC

Campeão do peso meio-pesado, Alex Poatan, assumiu um novo namoso com Tracy Cortez, lutadora peso-mosca do UFC. O casal esteve junto durante a virada de Ano Novo e compartilhou o momento nas redes sociais. Esse é o primeiro relacionamento público do brasileiro desde o polêmico término em 2024.

Com muitos sucessos na carreira, a vida de Poatan fora do octógono ficou marcada pelo fim de seu namoro com a alemã Merle Christine. Na época, ele afirmou que a ex-namorada era casada durante o relcionamento com o lutador. O novo namoro de Alex surge como uma surpresa para os fãs, sendo a primeira vez que ambos surgem nas redes juntos.

Em destaque no mundo das lutas, a norte-americana teve um início explosivo no UFC ao anotar cinco vitórias consecutivas desde a estreia. Apesar disso, Tracy vem de uma fase ruim com duas derrotas nas últimas três lutas.

Alex Poatan e nova namorada, Tracy Cortez, no Ano Novo (Foto: Reprodução/Instagram)

Relembre o ano de Alex Poatan

A mudança de Poatan até o peso meio-pesado havia se provado um sucesso com a sequência explosiva de cinco vitórias consecutivas desde 2023. Tudo mudou, no entanto, em março deste ano. Em meio a altas expectativas, formou-se o duelo entre o astro brasileiro e o russo Magomed Ankalaev.

Para a tristeza e surpresa dos fãs, o resultado final rendeu a segunda derrota de Alex na organização, assim como a perda do cinturão para Ankalaev. A luta principal do UFC 313 terminou com vitória russa por decisão unânime. A atuação do brasileiro no dia do combate levantou suspeitas de lesões – o que, depois, foi confirmado.

A revanche foi marcada para outubro durante o UFC 320. Dessa vez, Alex Poatan mostrou porque é um dos principais nomes do MMA mundial. Desde o início da luta, o brasileiro não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes do russo. A estratégia era soltar chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, encaixar boas combinações.

Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta. Com o fim do duelo, iniciou-se a "Era Poatan 3.0".