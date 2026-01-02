menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Brasil fecha 2025 com 39 lutadores no ranking do UFC; saiba quem são

Alex Poatan e Mackenzie Dern se destacam como únicos campeões brasileiros do UFC

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/01/2026
10:50
Vingança de Poatan foi um dos grandes momentos do Brasil no UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)
imagem cameraAlex Poatan após recuperar o cinturão dos meio-pesados no UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A talento do Brasil no MMA pode ser analisado nos rankings oficiais do UFC ao fim da temporada de 2025. Entre centenas de lutadores inscritos, a organização conta com 39 brasileiros entre os 15 melhores de cada divisão. Conheça com o Lance! quem são os destaques do país.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Com a derrota de Alexandre Pantoja no último evento numerado do ano, o UFC 323, o Brasil voltou a ter "apenas" dois campeões no Ultimate. Alex Poatan e Mackenzie Dern são os únicos brasileiros donos de cinturão e lideram as categorias meio-pesado masculino e palha feminino, respectivamente.

Na categoria de Dern, o país está em grande evidência com outras oito lutadoras no Top-15: Virna Jandiroba, Amanda Lemos, Iasmin Lucindo, Tabatha Ricci, Jéssica Andrade, Amanda Ribas, Denise Gomes e Alexia Thainara. Essa é, inclusive, a divisão com mais brasileiros no UFC.

continua após a publicidade

Do lado de Poatan, a situação é mais enxuta. Além o campeão brasileiro, apenas Johnny Walker representa o país entre os 15 melhores da categoria até 93 Kg. Caso Alex decida cumprir a promessa e suba para os pesados, os meio-pesados passará a ter apenas um representante do Brasil.

Confira todos os brasileiros ranqueados no UFC

Masculino

Peso-mosca: Alexandre Pantoja e Bruno "Bulldog" Silva

Peso-galo: Deiveson Figueiredo e Vinicius "Lok Dog" Oliveira

Peso-pena: Diego Lopes, Jean Silva e Patrício Pitbull

Peso-leve: Charles do Bronxs, Renato Moicano e Mauricio Ruffy

Peso meio-médio: Carlos Prates e Gabriel Bonfim

Peso-médio: Caio Borralho, Paulo Borrachinha e Gregory Rodrigues

Peso meio-pesado: Alex Poatan e Johnny Walker

Peso-pesado: Jailton Malhadinho, Valter Walker e Tallison Teixeira

Feminino

Peso-palha: Mackenzie Dern, Virna Jandiroba, Amanda Lemos, Iasmin Lucindo, Tabatha Ricci, Jéssica Andrade, Amanda Ribas, Denise Gomes, Alexia Thainara

continua após a publicidade

Peso-mosca: Natália Silva, Karine Silve, Eduarda Moura e Gabriella Fernandes

Peso-galo: Norma Dumont, Ketlen Vieira, Karol Rosa, Jacqueline Cavalcanti, Mayra Bueno e Luana Santos

➡️ Revanche de Poatan e Do Bronx no Rio: relembre lutas inesquecíveis do UFC em 2025

Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias