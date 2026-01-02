Brasil fecha 2025 com 39 lutadores no ranking do UFC; saiba quem são
Alex Poatan e Mackenzie Dern se destacam como únicos campeões brasileiros do UFC
A talento do Brasil no MMA pode ser analisado nos rankings oficiais do UFC ao fim da temporada de 2025. Entre centenas de lutadores inscritos, a organização conta com 39 brasileiros entre os 15 melhores de cada divisão. Conheça com o Lance! quem são os destaques do país.
Com a derrota de Alexandre Pantoja no último evento numerado do ano, o UFC 323, o Brasil voltou a ter "apenas" dois campeões no Ultimate. Alex Poatan e Mackenzie Dern são os únicos brasileiros donos de cinturão e lideram as categorias meio-pesado masculino e palha feminino, respectivamente.
Na categoria de Dern, o país está em grande evidência com outras oito lutadoras no Top-15: Virna Jandiroba, Amanda Lemos, Iasmin Lucindo, Tabatha Ricci, Jéssica Andrade, Amanda Ribas, Denise Gomes e Alexia Thainara. Essa é, inclusive, a divisão com mais brasileiros no UFC.
Do lado de Poatan, a situação é mais enxuta. Além o campeão brasileiro, apenas Johnny Walker representa o país entre os 15 melhores da categoria até 93 Kg. Caso Alex decida cumprir a promessa e suba para os pesados, os meio-pesados passará a ter apenas um representante do Brasil.
Confira todos os brasileiros ranqueados no UFC
Masculino
Peso-mosca: Alexandre Pantoja e Bruno "Bulldog" Silva
Peso-galo: Deiveson Figueiredo e Vinicius "Lok Dog" Oliveira
Peso-pena: Diego Lopes, Jean Silva e Patrício Pitbull
Peso-leve: Charles do Bronxs, Renato Moicano e Mauricio Ruffy
Peso meio-médio: Carlos Prates e Gabriel Bonfim
Peso-médio: Caio Borralho, Paulo Borrachinha e Gregory Rodrigues
Peso meio-pesado: Alex Poatan e Johnny Walker
Peso-pesado: Jailton Malhadinho, Valter Walker e Tallison Teixeira
Feminino
Peso-palha: Mackenzie Dern, Virna Jandiroba, Amanda Lemos, Iasmin Lucindo, Tabatha Ricci, Jéssica Andrade, Amanda Ribas, Denise Gomes, Alexia Thainara
Peso-mosca: Natália Silva, Karine Silve, Eduarda Moura e Gabriella Fernandes
Peso-galo: Norma Dumont, Ketlen Vieira, Karol Rosa, Jacqueline Cavalcanti, Mayra Bueno e Luana Santos
