Globo terá mudança de canal para a F1 em 2026

A partir do dia 1º de janeiro, a Globo se torna a emissora oficial da Fórmula 1 (F1) no Brasil. Faltando um dia para o início do contrato, a emissora divulgou novos detalhes da transmissão da categoria. Uma das mudanças para o próximo ano será no canal oficial da F1 na TV fechada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A partir de 2026, a F1 e o automobilismo terão prioridade no Sportv 3. Na passagem anterior da categoria pela emissora, o "canal do automobilismo" era o Sportv 2, que hoje concentra a transmissão de esportes olímpicos, da Superliga de vôlei e da NFL (Liga de Futebol Americano). As informações foram divulgadas por Rafael Lopes, comentarista da emissora, no "ge".

Já sendo a emissora oficial da F1 no Brasil, em 1º de janeiro, o Sportv 3 terá uma programação especial para a maior categoria do automobilismo mundial. Serão 15 horas de programação, com programas de podcasts e documentários. Serão 14 edições do "Baú do Esporte", oito do "Podcast na Ponta dos Dedos" e uma do "Sessão Sportv".

continua após a publicidade

➡️ Pódios e corridas na TV aberta? O que se sabe sobre a volta da F1 à Globo

Com o contrato começando a ser válido, é esperado que a emissora anuncie mais novidades sobre a volta da categoria. Ainda não se sabe, por exemplo, se o canal fechado terá transmissões da Fórmula 2 e Fórmula 3.

F1 na Globo

Na TV aberta, serão transmitidas 15 provas da F1 2025. A emissora priorizou as corridas da madrugada e manhã, se aproveitando do Esporte Espetacular, como acontecia anteriormente. No giro das Américas, com corridas à tarde, somente a etapa de São Paulo terá transmissão.

continua após a publicidade

Chamada da F1 2026 na Globo (Fpto: Reprodução / TV Globo)

As provas com transmissão ao vivo na TV aberta são: Austrália, japão, Mônaco, Espanha, Áustria, Inglaterra, Bélgica, Hungria, Holanda, Itália, Espanha, Singapura, São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi. As demais serão exibidas em compacto no domingo à noite. Sobre a equipe de transmissão, na TV aberta os prováveis nomes são Luciano Burti e Everaldo Marques. As reportagens serão com Guilherme Pereira, Marcelo Courrege e Julia Guimarães.

A exibição de todas as sessões acontecerá no Sportv e Globoplay. O serviço de streaming da F1, o F1TV, seguirá disponível no Brasil, usando a equipe nativa (em inglês). Não se sabe se o serviço terá a narração da Globo, em português.