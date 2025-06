Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas do WTT Star Contender

Na madrugada desta quinta-feira (19), Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram mais uma partida pelo WTT Star Contender, na Eslovênia, torneio de elite do tênis de mesa. Os brasileiros superaram Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, terceiros no ranking de duplas mistas, por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 9/11, 11/5 e 11/8.

continua após a publicidade

➡️Calderano e Takahashi disputam WTT Star Contender; veja o histórico da dupla

Calderano e Takahashi entraram na fase classificatória do torneio de duplas e, logo na estreia, desbancaram os britânicos Liam Pitchford e Anna Hursey, sem dificuldades. Os adversários das quartas de final são os alemães Wim Verdonschot e Franziska Schreiner, em data e horário ainda a ser definido pela World Table Tennis (WTT), organizadora do evento.

O WTT Star Contender é o quarto torneio do circuito internacional que Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam em dupla após os Jogos Olímpicos de Paris. Em 2024, eles foram vice-campeões pan-americanos e, na atual temporada, disputaram o Grand Smash de Singapura e o Mundial de Tênis de Mesa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasileiros disputaram as qualificatórias na Eslovênia (Foto: Divulgação/ WTT)

Torneio individual

Além de competir nas duplas mistas, os brasileiros também disputam no torneio individual do WTT Star Contender. Terceiro colocado no ranking mundial, Hugo Calderano é o principal cabeça de chave do torneio masculino individual e estreia direto nas quartas de final. Bruna Takahashi, 16ª do mundo e cabeça de chave número 7, também folga na primeira rodada.

Os adversários dos brasileiros na chave individual, bem como data e horário das partidas, ainda serão divulgados pela WTT. A competição na Eslovênia é transmitida pelo SporTV e CazéTV.

continua após a publicidade

Como funciona o WTT Star Contender

Organizado pela World Table Tennis (WTT), entidade que administra os torneios do circuito mundial de tênis de mesa, o WTT Star Contender é uma competição destinada a atletas da elite profissional. Além de Calderano, outros grandes nomes da modalidade também competirão na Eslovênia, como o japonês Harimoto Tomokazu e o francês Félix Lebrun.

O WTT Star Contender da Eslovênia acontece até este domingo (22) e rende 600 pontos no ranking mundial ao campeão e 420 para o finalista, no torneio de simples.