Os fãs do UFC acordaram com uma notícia surpreendende no primeiro dia de 2026: o novo namoro de Alex Poatan e Tracy Cortez. Enquanto o casal curte o início cheio de amor, o relacionamento pode ser um problema para Renato "Money" Moicano. Pelo menos, essa foi a associação feita pelo peso-leve brasileiro.

O problema estaria ligado ao antigo relacionamento de Tracy com Brian Ortega, próximo adversário de Moicano. Segundo o brasileiro, essa notícia servirá como incentivo para o norte-americano vencer o duelo no UFC 326.

— Que sobra meu irmão, não sobra absolutamente nada velho, primeiro de janeiro, a primeira foto que eu vejo é o Poatan e Tracy Cortez E aí eu pensei: "eu tô é f***** velho, Brian Ortega tá chorando na cama". Esse homem vai treinar pra me bater. Eu vou sair e vou treinar duas vezes mais, tá ligado, velho? Vou correr 10 Km só hoje — disse Moicano.

A provocação não parou por aí. O brasileiro voltou a afirmar que a situação pode ajudar Brian na preparação para a luta marcada para o dia 7 de março.

— Imagina só: o cara perdeu a ex-mulher. Uma das mulheres mais bonitas do MMA, uma das mais bonitas do UFC, pro índio Pereira. E vai perder pro calvo dia 7 de março. Eu não vou nem zoar isso aí, porque isso vai dar mais gás e mais energia pro cara. Esse homem não tem nada a perder. Ele vai vir para o tudo ou nada — completou.

Novo ano, novo relacionamento

Campeão do peso meio-pesado, Alex Poatan, assumiu um novo namoso com Tracy Cortez, lutadora peso-mosca do UFC. O casal esteve junto durante a virada de Ano Novo e compartilhou o momento nas redes sociais. O novo namoro de Alex surge como uma surpresa para os fãs, sendo a primeira vez que ambos surgem nas redes juntos.

Em destaque no mundo das lutas, a norte-americana teve um início explosivo no UFC ao anotar cinco vitórias consecutivas desde a estreia. Apesar disso, Tracy vem de uma fase ruim com duas derrotas nas últimas três lutas.