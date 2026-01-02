menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Renato Moicano diverte a web após anúncio do namoro de Poatan: 'Tô f*****'

Alex Poatan assumiu o novo relacionamento com Tracy Cortez, lutadora do UFC

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Thiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
10:22
Atualizado há 2 minutos
Renato Moicano em vídeo de seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)
imagem cameraRenato Moicano em vídeo de seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os fãs do UFC acordaram com uma notícia surpreendende no primeiro dia de 2026: o novo namoro de Alex Poatan e Tracy Cortez. Enquanto o casal curte o início cheio de amor, o relacionamento pode ser um problema para Renato "Money" Moicano. Pelo menos, essa foi a associação feita pelo peso-leve brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O problema estaria ligado ao antigo relacionamento de Tracy com Brian Ortega, próximo adversário de Moicano. Segundo o brasileiro, essa notícia servirá como incentivo para o norte-americano vencer o duelo no UFC 326.

— Que sobra meu irmão, não sobra absolutamente nada velho, primeiro de janeiro, a primeira foto que eu vejo é o Poatan e Tracy Cortez E aí eu pensei: "eu tô é f***** velho, Brian Ortega tá chorando na cama". Esse homem vai treinar pra me bater. Eu vou sair e vou treinar duas vezes mais, tá ligado, velho? Vou correr 10 Km só hoje — disse Moicano.

continua após a publicidade

A provocação não parou por aí. O brasileiro voltou a afirmar que a situação pode ajudar Brian na preparação para a luta marcada para o dia 7 de março.

— Imagina só: o cara perdeu a ex-mulher. Uma das mulheres mais bonitas do MMA, uma das mais bonitas do UFC, pro índio Pereira. E vai perder pro calvo dia 7 de março. Eu não vou nem zoar isso aí, porque isso vai dar mais gás e mais energia pro cara. Esse homem não tem nada a perder. Ele vai vir para o tudo ou nada — completou.

continua após a publicidade

➡️ Revanche de Poatan e Do Bronx no Rio: relembre lutas inesquecíveis do UFC em 2025

Novo ano, novo relacionamento

Campeão do peso meio-pesado, Alex Poatan, assumiu um novo namoso com Tracy Cortez, lutadora peso-mosca do UFC. O casal esteve junto durante a virada de Ano Novo e compartilhou o momento nas redes sociais. O novo namoro de Alex surge como uma surpresa para os fãs, sendo a primeira vez que ambos surgem nas redes juntos.

Em destaque no mundo das lutas, a norte-americana teve um início explosivo no UFC ao anotar cinco vitórias consecutivas desde a estreia. Apesar disso, Tracy vem de uma fase ruim com duas derrotas nas últimas três lutas.

Alex Poatan e nova namorada, Tracy Cortez, no Ano Novo (Foto: Reprodução/Instagram)
Alex Poatan e nova namorada, Tracy Cortez, no Ano Novo (Foto: Reprodução/Instagram)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias