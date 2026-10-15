Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dana White discorda de acusação de Alex Poatan sobre UFC: 'Paranoico'

Brasileiro denunciou uma suposta manipulação da organização para disputa nos pesados

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 10:54
Favorite o Lance! no Google
Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Alex Poatan não ficou satisfeito em estar fora da disputa do cinturão dos pesados e muito menos gostou de como o combate foi supostamente manipulado pelo UFC antes mesmo de ser anunciado. Segundo o brasileiro, a organização tentou influenciar para que o público concordasse com o duelo sem sua presença. Na última terça-feira (13), porém, foi a vez de Dana White comentar sobre o assunto, o que rendeu até título de "paranoico" para o ex-campeão.

📲 Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Apesar da derrota na Casa Branca, a expectativa de Poatan era retornar ao octógono já em uma nova disputa pelo título, em uma revanche contra Ciryl Gane. No entanto, a decisão da organização foi completamente diferente do esperado pelo striker: o campeão francês irá encarar o norte-americano Josh Hokit. O brasileiro, por sua vez, acabou escalado para enfrentar o russo Sergei Pavlovich.

continua após a publicidade

E aí vem a manipulação dos dirigentes do UFC, de acordo com Alex Pereira. Em entrevista ao jornalista Laerte Viana, o brasileiro afirmou que o Ultimate pediu que ex-lutadores, como Daniel Cormier, e influenciadores do mundo da luta expusessem opiniões positivas sobre o duelo entre Gane e Hokit. Assim, quando fosse anunciada, a luta seria bem aceita pelos fãs, que concordariam com os influenciadores.

A acusação de Poatan, então, se tornou pauta durante a coletiva do Contender Series na terça-feira. Ao ser questionado sobre as falas do lutador, Dana White prontamente garantiu que não é assim que "funciona" a organização e que o brasileiro estaria errado. Inclusive, o presidente chegou ainda a destacar a paranoia criada por atletas como o ex-campeão dos médios e meio-pesados.

continua após a publicidade

— É claro que isso não é verdade. Esses caras (lutadores) são as pessoas mais paranoicas do planeta. Eu nunca disse ao 'DC' para fazer ou falar algo, nunca. As coisas não funcionam assim, não é assim que trabalhamos. Eu nunca disse para o (Joe) Rogan ou para o "DC" falar algo sobre ninguém. Na verdade, como um fã do esporte, eu não suporto os comentaristas dizendo coisas negativas sobre os lutadores, ou coisas do tipo. Mas eu não digo a ninguém o que dizer. Não digo o que os lutadores têm que falar, nem o que os comentaristas têm que falar. Tudo acontece de forma orgânica. Não controlamos nada disso — disse Dana White.

➡️ Glover Teixeira aponta caminho para Alex Poatan vencer no UFC 335

Mesmo que não dispute o cinturão em sua próxima luta, Alex parece ter um caminho bem traçado na categoria mais pesada do UFC. Em dezembro deste ano, ele e Pavlovich se enfrentam, basicamente, para definir quem será o próximo desafiante ao título. O campeão a ser enfrentado, no entanto, depende do resultado do evento numerado anterior, que terá a polêmica luta entre Gane e Hokit.

continua após a publicidade
Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320
Alex Poatan busca o terceiro cinturão do UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

Lutas

VÍDEO: Alex Poatan treina com ex-campeão do peso-pesado para o UFC 335

Há 19 horas
Ismael Bonfim em academia antes de luta do UFC

Lutas

Brasileiro é demitido do UFC por sequência de problemas

Há 1 dia
Jon Jones comemorando vitória no UFC

Lutas

Jon Jones se envolve em discussão com ex-campeão do UFC: 'Obcecado'

Há 3 dias
Alice Pereira comemora a primeira vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Lutas

VÍDEO: brasileira de 20 anos abre buraco na testa de russa com cotovelada no UFC

Há 4 dias
Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122

Lutas

Nocaute rende mais R$ 500 mil em bônus para brasileira no UFC Vegas 122

Há 4 dias
Ismael Bonfim em academia antes de luta do UFC

Lutas

Dupla do Brasil chega ao UFC Vegas com fantasma da demissão

Há 4 dias
Mais LANCE!
Tim Kennedy

Ex-lutador do UFC sofre ataque a tiros no Congo

Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

Glover Teixeira aponta caminho para Alex Poatan vencer no UFC 335

Árbitro morre em evento de Luta Livre no México

Árbitro morre após golpe proibido em luta livre no México; vídeo

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Bisping destaca que russo 'pode ser o fim' de Alex Poatan no UFC

Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Campeão dos médios ameaça deixar UFC: 'Estou de saco cheio'

Natália Silva comemora vitória contra Wang Cong no UFC 332

Natália Silva provoca ex-campeã do UFC: 'Tem que provar'

Rafaela Silva no Mundial de Judô em Baku (Foto: Sabau Gabriela/ IJF)

Rafaela Silva e David Lima caem na estreia do Mundial de Judô

Lucas Laet e Felipe "Preguiça"

Série 'Viajando de Kimono' explora o jiu-jítsu e suas histórias de superação

Natália Silva ergue os braços enquanto tem o cinturão do UFC colocado por Dana White

Após UFC 332, o Brasil passa a liderar ranking dos moscas

Alex Poatan &#8211; cinturão meio-pesados

Com Alex Poatan, o Brasil já teve 21 campeões no UFC; relembre

Dana White elogiou a atuação do amigo Mike Tyson (Foto: Reprodução/YouTube/UFC Brasil)

Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 332: 'Vai se odiar'

Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta no card principal do UFC Xangai

Próximo rival de Alex Poatan, russo vem de vitória sobre brasileiro no UFC

Acompanhada da equipe, Natália Silva deixa a arena com o cinturão no UFC 332

De Gracie a Poatan: falta apenas um cinturão para o Brasil 'gabaritar' no UFC