Alex Poatan não ficou satisfeito em estar fora da disputa do cinturão dos pesados e muito menos gostou de como o combate foi supostamente manipulado pelo UFC antes mesmo de ser anunciado. Segundo o brasileiro, a organização tentou influenciar para que o público concordasse com o duelo sem sua presença. Na última terça-feira (13), porém, foi a vez de Dana White comentar sobre o assunto, o que rendeu até título de "paranoico" para o ex-campeão.

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Apesar da derrota na Casa Branca, a expectativa de Poatan era retornar ao octógono já em uma nova disputa pelo título, em uma revanche contra Ciryl Gane. No entanto, a decisão da organização foi completamente diferente do esperado pelo striker: o campeão francês irá encarar o norte-americano Josh Hokit. O brasileiro, por sua vez, acabou escalado para enfrentar o russo Sergei Pavlovich.

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E aí vem a manipulação dos dirigentes do UFC, de acordo com Alex Pereira. Em entrevista ao jornalista Laerte Viana, o brasileiro afirmou que o Ultimate pediu que ex-lutadores, como Daniel Cormier, e influenciadores do mundo da luta expusessem opiniões positivas sobre o duelo entre Gane e Hokit. Assim, quando fosse anunciada, a luta seria bem aceita pelos fãs, que concordariam com os influenciadores.

A acusação de Poatan, então, se tornou pauta durante a coletiva do Contender Series na terça-feira. Ao ser questionado sobre as falas do lutador, Dana White prontamente garantiu que não é assim que "funciona" a organização e que o brasileiro estaria errado. Inclusive, o presidente chegou ainda a destacar a paranoia criada por atletas como o ex-campeão dos médios e meio-pesados.

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— É claro que isso não é verdade. Esses caras (lutadores) são as pessoas mais paranoicas do planeta. Eu nunca disse ao 'DC' para fazer ou falar algo, nunca. As coisas não funcionam assim, não é assim que trabalhamos. Eu nunca disse para o (Joe) Rogan ou para o "DC" falar algo sobre ninguém. Na verdade, como um fã do esporte, eu não suporto os comentaristas dizendo coisas negativas sobre os lutadores, ou coisas do tipo. Mas eu não digo a ninguém o que dizer. Não digo o que os lutadores têm que falar, nem o que os comentaristas têm que falar. Tudo acontece de forma orgânica. Não controlamos nada disso — disse Dana White.

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Mesmo que não dispute o cinturão em sua próxima luta, Alex parece ter um caminho bem traçado na categoria mais pesada do UFC. Em dezembro deste ano, ele e Pavlovich se enfrentam, basicamente, para definir quem será o próximo desafiante ao título. O campeão a ser enfrentado, no entanto, depende do resultado do evento numerado anterior, que terá a polêmica luta entre Gane e Hokit.

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