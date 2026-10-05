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Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 332: 'Vai se odiar'

Presidente do UFC garante culpa de Wang Cong em derrota contra Natália Silva

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 16:19
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Dana White elogiou a atuação do amigo Mike Tyson (Foto: Reprodução/YouTube/UFC Brasil)
Dana White em coletiva do UFC (Foto: Reprodução/YouTube/UFC Brasil)

A derrota para Natália Silva não foi o único motivo de frustração para Wang Cong após o UFC 332. Apesar de reconhecer as chances da chinesa, Dana White criticou a postura do desafiante no durante os cinco rounds. Para o presidente, a lutadora deveria ter acelerado mais antes da reta final do confronto pelo cinturão dos moscas (até 57 kg).

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Wang chegou ao último assalto em uma posição delicada. Depois de quatro rounds dominados por Natália, a chinesa enfim intensificou as investidas e conseguiu inverter o controle do duelo a seu favor. Na avaliação do dirigente, porém, o momento de aumentar a pressão e buscar a vitória deveria ter sido bem antes do assalto decisivo.

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— Eu acho que, quando a Wang voltar e assistir à luta, ela vai se odiar. Se tivesse acelerado um pouco mais cedo, teria sido uma luta completamente diferente. Foi (uma luta) apertada — disse Dana White.

Embora tenha sido tardia, a virada de chave de Wang garantiu a vitória do quinto round com unanimidade na opinião dos juízes. A brasileira, por sua vez, teve o triunfo decretado, também por unanimidade, principalmente por conta dos dois primeiros rounds.

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Relembre como foi a luta

No primeiro assalto, Natalia rapidamente encontrou os melhores golpes e conectou mais ataques significativos do que Wang. A brasileira também levou a luta para o chão e, a partir do controle da perna da adversária, manteve a chinesa em posição desconfortável enquanto trabalhava com golpes por cima.

No segundo round, as duas lutadoras aumentaram o volume e trocaram golpes com intensidade logo de início. Natalia acertou um chute que derrubou Wang e, com cerca de dois minutos para o fim do assalto, voltou a levar a luta ao solo para controlar a posição e manter a chinesa sob pressão.

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No terceiro e no quarto rounds, Natalia manteve a mesma estratégia: alternando socos e chutes, continuou encontrando espaço para atingir Wang. A chinesa chegou a acertar um chute giratório no quarto assalto, mas Natalia retomou o controle na sequência e caminhou para o último round em vantagem.

No quinto e derradeiro assalto, a brasileira administrou a vantagem acumulada. Wang tentou reagir e buscar os golpes necessários para mudar o panorama do combate, mas Natalia controlou as principais ações até o fim. Com a mão levantada pelos árbitros após a decisão unânime, a brasileira entrou para a história do MMA nacional.

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Natália Silva em ação contra Wang Cong no UFC 332
Natália Silva em ação contra Wang Cong no UFC 332 (Foto: Alex Goodlett/Getty Images/AFP)
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