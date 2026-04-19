Durinho se aposenta após nocaute, e apenas um brasileiro vence no UFC Winnipeg
Durinho acumulou cinco derrotas seguidas e encerrou trajetória de 12 anos; Ticotô somou seu 15º nocaute na carreira
O octógono de Winnipeg, no Canadá, foi palco de um momento de despedida para os fãs brasileiros no último sábado (18). Gilbert "Durinho" Burns despediu-se oficialmente das artes marciais mistas após ser derrotado por Mike Malott por nocaute técnico aos 2min08s do terceiro round. Em um gesto carregado de simbolismo, o ex-desafiante ao cinturão deixou suas luvas no centro do octógono, confirmando o fim de uma trajetória de 12 anos na organização.
— Trabalhei duro para essa luta, sei que o Mike estava em casa e daria seu máximo. Fiz um grande camp, meu técnico sabe que não deixei nada para trás. Tive uma excelente carreira, lutei contra os melhores e nunca disse não para uma luta.
Sua passagem pelo UFC é marcada por enfrentar nomes como Khamzat Chimaev e a disputa pelo título mundial contra Kamaru Usman, em 2021. Embora o cinturão não tenha vindo, o respeito da comunidade global das lutas foi consolidado em sua despedida em Winnipeg.
Ticotô garante o único triunfo brasileiro na edição
Apesar da despedida de Burns, o brasileiro Marcio Barbosa, o "Ticotô", foi um dos grandes nomes do evento ao levar o prêmio de Performance da Noite. Revelado no Contender Series, o amapaense de 27 anos nocauteou Dennis Buzukja em pouco mais de um minuto, chegando à marca de 15 nocautes na carreira.
Resultados do UFC Fight Night Winnipeg
Card Principal
|Categoria
|Confronto
|Resultado
|Método
Meio-Médio
Gilbert Burns x Mike Malott
Vitória de Malott
Nocaute (3º R)
Galo
Kyler Phillips x Charles Jourdain
Vitória de Jourdain
Decisão Unânime
Leve
Mandel Nallo x Jai Herbert
Vitória de Herbert
Nocaute (1º R)
Mosca
J. Jasudavicius x Karine Silva
Vitória de Jasudavicius
Decisão Unânime
Leve
Thiago Moisés x Gauge Young
Vitória de Young
Decisão Dividida
Card Preliminar
|Categoria
|Confronto
|Resultado
|Método
Pena
Dennis Buzukja x Marcio Barbosa
Vitória de Barbosa
Nocaute (1º R)
Médio
Julien Leblanc x Robert Valentin
Vitória de Valentin
Finalização (Mata-leão)
Pesado
Tanner Boser x Gokhan Saricam
Vitória de Saricam
Nocaute (2º R)
Galo
Melissa Croden x D. Zhelezniakova
Vitória de Croden
Decisão Unânime
Mosca
JJ Aldrich x Jamey-Lyn Horth
Vitória de Aldrich
Decisão Unânime
Casado
John Castañeda x Mark Vologdin
Empate
Empate Majoritário
Galo
Jamie Siraj x John Yannis
Vitória de Yannis
Nocaute Técnico (1º R)
Mosca
Mitch Raposo x Allan Puro Osso
Cancelada
-
🥊 Aposte no seu lutador favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
