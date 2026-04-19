Lutas

Durinho se aposenta após nocaute, e apenas um brasileiro vence no UFC Winnipeg

Durinho acumulou cinco derrotas seguidas e encerrou trajetória de 12 anos; Ticotô somou seu 15º nocaute na carreira

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/04/2026
09:20
Gilbert "Durinho" Burns pelo UFC Winnipeg (Foto: Reprodução/UFC)
imagem cameraGilbert "Durinho" Burns pelo UFC Winnipeg (Foto: Reprodução/UFC)
O octógono de Winnipeg, no Canadá, foi palco de um momento de despedida para os fãs brasileiros no último sábado (18). Gilbert "Durinho" Burns despediu-se oficialmente das artes marciais mistas após ser derrotado por Mike Malott por nocaute técnico aos 2min08s do terceiro round. Em um gesto carregado de simbolismo, o ex-desafiante ao cinturão deixou suas luvas no centro do octógono, confirmando o fim de uma trajetória de 12 anos na organização.

— Trabalhei duro para essa luta, sei que o Mike estava em casa e daria seu máximo. Fiz um grande camp, meu técnico sabe que não deixei nada para trás. Tive uma excelente carreira, lutei contra os melhores e nunca disse não para uma luta.

Sua passagem pelo UFC é marcada por enfrentar nomes como Khamzat Chimaev e a disputa pelo título mundial contra Kamaru Usman, em 2021. Embora o cinturão não tenha vindo, o respeito da comunidade global das lutas foi consolidado em sua despedida em Winnipeg.

Ticotô garante o único triunfo brasileiro na edição

Apesar da despedida de Burns, o brasileiro Marcio Barbosa, o "Ticotô", foi um dos grandes nomes do evento ao levar o prêmio de Performance da Noite. Revelado no Contender Series, o amapaense de 27 anos nocauteou Dennis Buzukja em pouco mais de um minuto, chegando à marca de 15 nocautes na carreira.

Marcio &quot;Ticotô&quot; Barbosa pelo UFC Winnipeg (Foto: Reprodução/UFC)
Marcio "Ticotô" Barbosa pelo UFC Winnipeg (Foto: Reprodução/UFC)

Resultados do UFC Fight Night Winnipeg

Card Principal

CategoriaConfrontoResultadoMétodo

Meio-Médio

Gilbert Burns x Mike Malott

Vitória de Malott

Nocaute (3º R)

Galo

Kyler Phillips x Charles Jourdain

Vitória de Jourdain

Decisão Unânime

Leve

Mandel Nallo x Jai Herbert

Vitória de Herbert

Nocaute (1º R)

Mosca

J. Jasudavicius x Karine Silva

Vitória de Jasudavicius

Decisão Unânime

Leve

Thiago Moisés x Gauge Young

Vitória de Young

Decisão Dividida

Card Preliminar

CategoriaConfrontoResultadoMétodo

Pena

Dennis Buzukja x Marcio Barbosa

Vitória de Barbosa

Nocaute (1º R)

Médio

Julien Leblanc x Robert Valentin

Vitória de Valentin

Finalização (Mata-leão)

Pesado

Tanner Boser x Gokhan Saricam

Vitória de Saricam

Nocaute (2º R)

Galo

Melissa Croden x D. Zhelezniakova

Vitória de Croden

Decisão Unânime

Mosca

JJ Aldrich x Jamey-Lyn Horth

Vitória de Aldrich

Decisão Unânime

Casado

John Castañeda x Mark Vologdin

Empate

Empate Majoritário

Galo

Jamie Siraj x John Yannis

Vitória de Yannis

Nocaute Técnico (1º R)

Mosca

Mitch Raposo x Allan Puro Osso

Cancelada

-

