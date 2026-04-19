Amazonense de 17 anos é ouro no Pan de Judô; Brasil leva oito medalhas

Aos 17 anos, a amazonense Clarice Ribeiro provou, neste domingo (19), por que é uma das principais esperanças do judô brasileiro. Estreante no Campeonato Pan-Americano, ela bateu a chilena Mary Dee Vargas Ley, número 12 do ranking mundial, e conquistou a medalha de ouro. O Brasil ainda garantiu mais sete medalhas individuais.

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Bicampeã mundial sub-18, campeã dos Jogos Pan-Americanos Júnior, e medalhista de bronze no Mundial sub-20, Clarice empilhou conquistas nas categorias de base. A estreia na categoria sênior em fevereiro de 2025, com uma medalha de prata no Open de Varsóvia. No Pan de Judô, na Cidade do Panamá, emplacou seu forte estilo de solo, e soma 800 pontos no ranking mundial.

Neste domingo (19) mulheres ainda protagonizaram uma final 100% brasileira na categoria até 57kg. Shirlen Nascimento e Sarah Souza fizeram um duelo extremamente acirrado, definido apenas no Golden Score, quando Shirlen confirmou a vitória por Yuko. O Brasil também conquistou dois ouros com Larissa Pimenta (-52kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg), e os bronzes de David Lima (-81kg), Rafael Macedo (-90kg), e Lucas Lima (+100kg).

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Ao todo, o país conquistou 14 medalhas individuais, somando os resultados do primeiro dia de competição. A seleção retorna ao tatame do Pan-Americano de Judô nesta segunda-feira (20), para a competição por equipes mistas, que será disputada nos formato olímpico.

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Shirlen Nascimento, da categoria -57kg, conquistou a medalha de ouro no Pan de Judô (Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmidia/CBJ)

Veja as medalhas do Brasil no Pan de Judô

Ouro

Clarice Ribeiro (-48kg)

Larissa Pimenta (-52kg)

Shirlen Nascimento (-57kg)

Nauana Silva (-70kg)

Daniel Cargnin (-73kg)

Prata

Sarah Souza (-57kg)

Rafaela Silva (-63kg)

Bronze

Luana Carvalho (-70kg)

Beatriz Freitas (-78kg)

Guilherme de Oliveira (-73kg)

David Lima (-81kg)

Rafael Macedo (-90kg)

Leonardo Gonçalves (-100kg)

Lucas Lima (+100kg)

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