Brasileiro define estratégia para vencer no UFC Winnipeg: 'Eu era'

O Brasil tenta voltar ao topo com Gilbert Durinho no UFC Winnipeg. Neste sábado (18), o brasileiro enfrenta o canadense Mike Malott na luta principal, em busca de encerrar uma longa sequência de derrotas. A estratégia para o duelo seguirá um caminho diferente do habitual para o lutador de 39 anos.

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A entrada de Durinho no UFC aconteceu em 2014 e, logo, o brasileiro embalou uma sequência de três vitórias consecutivas. Apesar de alguns tropeços no meio do caminho, sua carreira ficou marcada por grandes lutas no octógono mais famoso do mundo. A virada de chave, no entanto, veio após os quatro reveses sofridos desde 2023.

— No começo, eu era tipo um carro desgovernado. Entrava lá para ver quem era mais duro, quem aguentava mais pancada. Mas, enfrentando lutadores de alto nível, fui adquirindo muita experiência. Todos os camps, os estudos e as lutas me deram essa bagagem. Agora, perto de completar 40 anos, preciso usar mais a inteligência do que só a agressividade. Vai ser muito mais estratégia, mas sem perder o instinto — disse Durinho, em entrevista ao "MMA Junkie Radio".

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É inegável que Gilbert chega pressionado para o confronto contra Malott. Em meio a um período de demissões no UFC, o peso meio-médio precisa da vitória para se afastar de uma possível aposentadoria forçada. Ainda assim, o canadense foi analisado com grande cautela pelo brasileiro.

— Acho que ele é muito completo. Muita gente subestima, fala que ele não enfrentou grandes nomes, mas eu acho ele muito bom. Falam da derrota para o Neil Magny, mas o Magny é duríssimo. Se você não tirar ele da luta, ele volta o tempo todo — foi o que aconteceu. Isso diz mais sobre o Magny do que sobre o Malott. O Mike é equilibrado, tem boa trocação, bom grappling e controla bem o ritmo e a distância — concluiu.

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➡️ Conheça os cinco brasileiros do card no UFC Winnipeg deste sábado (18)

Veja o card completo do UFC Winnipeg

FICHA TÉCNICA

UFC Winnipeg

📆 Data: 18 de abril de 2026

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Canada Life Centre, em Winnipeg (CAN)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Burns x Mike Malott

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyler Phillips x Charles Jourdain

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mandel Nallo x Jai Herbert

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jasmine Jasudavicius x Karine Silva

Peso-leve (até 70,3 Kg): Thiago Moisés x Gauge Young

Peso-pena (até 65,7 Kg): Dennis Buzukja x Marcio Barbosa

Card Preliminar - 18 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Julien Leblanc x Robert Valentin

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tanner Boser x Gokhan Saricam

Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Daria Zhelezniakova

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mitch Raposo x Allan Nascimento

Peso-mosca (até 56,7 Kg): JJ Aldrich x Jamey-Lyn Horth

Peso-galo (até 61,2 Kg): John Castañeda x Mark Vologdin

Peso-galo (até 61,2 Kg): Jamie Siraj x John Yannis

Durinho venceu a primeira batalha da balança nesta sexta (Foto: Reprodução/UFC)

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