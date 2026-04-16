A luta contra o russo Azamat Murzakanov rendeu mais do que "apenas" uma vitória para Paulo Borrachinha. No último sábado (11), o brasileiro terminou com o braço levantado após encaixar um impressionante chute na cabeça do rival. Por sua participar no UFC 327, uma quantia milionária foi paga para o peso meio-pesado (até 93 Kg).

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A quantia recebida pelos atletas costuma ser um assunto comum, principalmente pela grande diferença salarial entre os lutadores. Através das redes sociais, o norte-americano Josh Hokit divulgou os salários dos principais nomes do evento numerado. Em clima de provocação, aproveitou ainda para ameaçar "tirar tudo" do brasileiro em um futuro duelo no UFC.

— Você ganha um milhão !? Você foi ferrado pelo Izzy, seu desgraçado! Um dia vou tirar tudo de você — escreveu Hokit.

Vale destacar que Hokit foi um dos premiados da noite com os famosos bônus de performance. Do outro lado, Borrachinha apareceu nas redes sociais para compartilhar sua indignação com Dana White e a organização por não ter recebido um dos prêmios em dinheiro.

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Momento inusitado fora do octógono

Donald Trump protagonizou uma interação inusitada com Borrachinha após a luta do brasileiro. O presidente dos Estados Unidos fez questão de dar os parabéns pela vitória contra Murzakanov, no UFC 327, disputado em Miami. No entanto, a conversa acabou fugindo do esporte acabou em elogios físicos.

— Você é um cara lindo. Ótima luta — disse o presidente norte-americano.

— Que tipo de modelagem eu deveria fazer depois que parar de lutar? — questionou o lutador.

— Você poderia ser um modelo. Você é muito bonito. Você é bonito demais para ser um lutador. Você é um grande lutador — respondeu Trump.

Borrachinha vence no UFC 327 (Carmen Mandato / Getty Images via AFP)

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Outros brasileiros no UFC 327

Além de Borrachinha, outros três brasileiros lutaram na noite do UFC 327. Vicente Luque venceu o norte-americano, Kelvin Gastelum por finalização (triângulo de mão) aos 4m08s do 1° round. Patricio Pitbull foi derrotado pelo também norte-americano, Aaron Pico por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28). Johnny Walker também perdeu sua luta, mas por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28), contra outro estadunidense Dominick Reyes.