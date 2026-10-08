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Campeão dos médios ameaça deixar UFC: 'Estou de saco cheio'

Sean Strickland reclama do valor que recebe da organização por luta

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 09:29
Atualizado há 1 minutos
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Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

A parceria de Sean Strickland e UFC parece estar com os dias contados. Na última quarta-feira (7), o atual campeão dos médios (até 83,9 kg) desabafou nas redes sociais sobre sua insatisfação com a organização comandada por Dana White. A diferença de salário entre ele e figuras como Conor McGregor faz com que o norte-americano pense em deixar o Ultimate.

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A primeira publicação começou com uma clara reclamação: a atual situação financeira do UFC não agrada em nada ao lutador. Na sequência, Strickland definiu ainda uma breve linha do tempo do que pensa ser uma solução para seu problema no MMA. A ideia, então, seria deixar o peso-médio e o cinturão para subir ao meio-pesado. Depois, rescindir seu contrato e se unir à empresa de Jake Paul, a MVP.

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A mesma linha de pensamento voltou a ser compartilhada por Sean minutos depois. Em nova publicação no X (antigo Twitter), o norte-americano chegou a exaltar a bolsa paga pela nova organização de MMA aos seus atletas a cada evento.

— É difícil imaginar McGregor ganhando 30 milhões e algum boxeador fraco ganhando 15 milhões. A ideia de simplesmente abrir mão do meu cinturão, ir para os 93 kg e acelerar meu contrato para lutar com o Jake e ganhar o que esses caras estão ganhando parece muito atraente — escreveu o campeão do UFC.

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A mudança está ligada também aos "estragos" que o corte de peso e o intenso treino de MMA fizeram com o corpo do peso-médio, principalmente no último camp. Segundo Strickland, o desabafo é uma maneira de organizar seus pensamentos neste momento de grande "frustração" com a modalidade. Dessa maneira, para além da subida de categoria, uma possível ida ao boxe é vista com bons olhos pelo lutador.

— Gente, acho que estou frustrado porque meu corpo está entrando em colapso, já que o treino de MMA é brutal. Meu coração simplesmente não está mais no MMA. Lesão na virilha, separação da articulação acromioclavicular. Acho que não tenho mais vocação para o MMA. O boxe dá mais dinheiro e é significativamente mais fácil.

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Apesar das declarações, Sean Strickland ainda não definiu qual será seu próximo passo. O campeão colocou sobre a mesa a possibilidade de abandonar o cinturão, subir para o meio-pesado e até deixar o UFC para buscar novos caminhos no boxe. Depois de ser procurado por Jake Paul, porém, o norte-americano deixou claro que a decisão ainda não está tomada: por enquanto, Strickland segue avaliando o que fará com o futuro da carreira.

Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
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