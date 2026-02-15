PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Flamengo

O clássico entre Botafogo e Flamengo está sendo disputado, na tarde deste domingo (15), e já conta com uma polêmica de arbitragem. Até aqui, melhor para o Rubro-Negro, que vence por 1 a 0 com gol de Lucas Paquetá.

continua após a publicidade

Na origem da jogada, Matheus Martins recebeu um passe e foi empurrado. Na sequência, o Flamengo roubou a bola e abriu o placar contra o Botafogo. O árbitro não marcou falta, e o VAR não recomendou revisão.

➡️Europeus reagem à atuação de Thiago Silva pelo Porto: 'Qualquer outro'

➡️Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Deu para ver em poucos minutos'

Na transmissão da Globo, o narrador Gustavo Villani informou que Paulo César Oliveira, consultor de arbitragem, disse que a falta deveria ter sido marcada. Portanto, o gol do Flamengo contra o Botafogo deveria ter sido anulado na visão do ex-árbitro.

continua após a publicidade

Lucas Paquetá marcou em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja lance polêmico

Escalações de Botafogo e Flamengo

O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo no Nilton Santos neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O treinador Martin Anselmi fez mudanças no time titular em relação aos escalados na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.

Esse é o time do Glorioso no clássico: Neto, Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Villalba e Matheus Martins

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Botafogo ou no Flamengo pelo Campeonato Carioca Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na zaga, Bastos assume a posição de Ythallo. No meio, o lesionado Allan foi substituído por Barrera. No ataque, Arthur Cabral e Artur dão lugar a Villalba e Matheus Martins.

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Botafogo neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória na última terça-feira (10), pelo Brasileirão. Para o clássico, o Rubro-Negro entra em campo com o time quase todo reserva.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.