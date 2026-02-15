PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Flamengo
Clássico carioca deste domingo teve polêmica no primeiro tempo
O clássico entre Botafogo e Flamengo está sendo disputado, na tarde deste domingo (15), e já conta com uma polêmica de arbitragem. Até aqui, melhor para o Rubro-Negro, que vence por 1 a 0 com gol de Lucas Paquetá.
Na origem da jogada, Matheus Martins recebeu um passe e foi empurrado. Na sequência, o Flamengo roubou a bola e abriu o placar contra o Botafogo. O árbitro não marcou falta, e o VAR não recomendou revisão.
Na transmissão da Globo, o narrador Gustavo Villani informou que Paulo César Oliveira, consultor de arbitragem, disse que a falta deveria ter sido marcada. Portanto, o gol do Flamengo contra o Botafogo deveria ter sido anulado na visão do ex-árbitro.
Veja lance polêmico
Escalações de Botafogo e Flamengo
O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo no Nilton Santos neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O treinador Martin Anselmi fez mudanças no time titular em relação aos escalados na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.
Esse é o time do Glorioso no clássico: Neto, Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Villalba e Matheus Martins
Na zaga, Bastos assume a posição de Ythallo. No meio, o lesionado Allan foi substituído por Barrera. No ataque, Arthur Cabral e Artur dão lugar a Villalba e Matheus Martins.
O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Botafogo neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória na última terça-feira (10), pelo Brasileirão. Para o clássico, o Rubro-Negro entra em campo com o time quase todo reserva.
Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.
