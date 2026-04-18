Com Rafaela Silva e Daniel Cargnin, Brasil leva seis medalhas no Pan de Judô

O Brasil iniciou o Campeonato Pan-Americano de Judô, neste sábado (18), com seis pódios. Os principais destaques ficaram por conta de Daniel Cargnin (-73kg) e Nauana Silva (-70kg), que conquistaram o ouro, além da campeã olímpica Rafaela Silva (-63kg), que levou a prata.

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Medalhista de prata no último Mundial e terceiro do ranking de sua categoria, Daniel Cargnin entrou como cabeça de chave e estreou direto na segunda rodada, com vitória por ippon sobre o argentino Ivan Gomez. Na sequência, superou o peruano Alonso Wong, nas quartas, e o colombiano Ferney Ruiz Mesa na semifinal. A disputa do ouro foi contra o norte-americano Jack Yonezuka, décimo do mundo e, mais uma vez, o brasileiro levou a melhor.

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Já Nauana Silva levou o título após superar a mexicana Katia Castillo, a norte-americana Melissa Myers, e a equatoriana Celinda Corozo, no golden score, até chegar à decisão contra a dominicana Esmeralda Damiano Guerrero.

Rafaela Silva, que vai se consolidando na categoria até 63kg, teve um caminho tranquilo até a decisão, com vitórias sobre Karlee Carrouth (EUA) e Maylin Carvajal (CUB), até reencontrar uma antiga rival: a canadense Jessica Klimkait. As duas são adversárias desde a categoria até 57kg, e seguem como principais nomes do novo peso. Desta vez, a brasileira perdeu a luta e ficou com a medalha de prata.

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O Brasil ainda conquistou três medalhas de bronze, com Guilherme de Oliveira (-73kg), Luana Carvalho (-70kg), e Beatriz Freitas (-78kg). Medalhista de prata nos Jogos de Paris, William Lima (-66kg) terminou em quinto lugar, assim como a campeã olímpica Beatriz Souza (+78kg).

Daniel Cargnin conquistou a medalha de ouro no Pan de Judô (Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmidia/CBJ)

O Pan de Judô

Principal competição continental do calendário, o Pan-Americano de Judô tem peso importante no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF). Os medalhistas de ouro somam 800 pontos, mais do que um título em etapa de Grand Prix.

As disputas individuais seguem neste domingo (19) e, na segunda-feira (20), acontecerá a prova por equipes mistas, nos moldes olímpicos.

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