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Palmeiras x Estudiantes: ingressos, data, hora e local da final da Libertadores

Brasileiros e argentinos se enfrentam em Montevidéu, no Uruguai

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 12:00
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Palmeiras x Estudiantes - final da Libertadores 2026
Palmeiras x Estudiantes - final da Libertadores 2026 (Foto: IA)

O Palmeiras (BRA) e o Estudiantes (ARG) vão disputar o título da Libertadores de 2026. A final está marcada para o dia 28 de novembro (sábado), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O horário da partida ainda não foi divulgado oficialmente pela Conmebol. A entidade também não anunciou oficialmente a venda de ingressos.

O confronto foi definido na última quinta-feira (22), após o Estudiantes eliminar o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras havia garantido a classificação um dia antes, ao superar o Fluminense, também nos pênaltis.

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Esta será a segunda final consecutiva do Palmeiras, que busca o quarto título continental depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021. O Estudiantes, por sua vez, tenta levantar a taça pela quinta vez. O clube argentino foi campeão em 1968, 1969, 1970 e 2009.

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Sosa Barboza Gómez e Flaco Martínez Piquerez Giay e Jhon Arias (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Estádio Centenário, palco da glória de 2021, receberá nova final do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Data, horário e local de Palmeiras x Estudiantes

  • 📆Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)
  • 🕐Horário: A definir
  • 🏟️Local: Estádio Centenário, em Montevidéu - Uruguai
  • Formato: Jogo único

O Estádio Centenário receberá a segunda final da Libertadores. Em 2021, o próprio Palmeiras conquistou o título no local ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, com o gol decisivo marcado por Deyverson.

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A capital uruguaia também ocupa um lugar importante na história da competição. Montevidéu recebeu a primeira partida da Libertadores, em 1960, e o jogo de ida da primeira final do torneio, entre Peñarol e Olimpia, naquele mesmo ano.

ESTÁDIO CENTENÁRIO
Estádio Centenário<strong> </strong>receberá a segunda final da Libertadores (Foto: Alexandre Guariglia/Lancepress)

Trajetória dos clubes até a final

🟢Palmeiras:
O Verdão eliminou o Fluminense em uma semifinal decidida nos pênaltis. Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1, no Maracanã, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu por 1 a 0 no Nubank Parque, com gol de Hércules. Na disputa de penalidades, o time paulista venceu por 5 a 3 e garantiu a classificação.

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O Estudiantes também precisou dos pênaltis para eliminar o Flamengo. Após dois empates por 0 a 0, o clube argentino venceu as cobranças por 3 a 2, no Maracanã. O goleiro Fernando Muslera foi o destaque da classificação ao defender três penalidades, cobradas por Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. VEJA OS PÊNALTIS PERDIDOS!

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