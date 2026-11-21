A derrota do Atlético-MG por 2 a 0 para o Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana, neste sábado (21), em Barranquilla, impactou diretamente a disputa por vagas na Libertadores de 2027. Com o vice-campeonato, o Galo não conseguiu garantir a classificação pelo torneio continental e deixa de abrir uma possibilidade de vaga extra para o futebol brasileiro.

O cenário mantém o Campeonato Brasileiro como principal caminho para os clubes que ainda buscam um lugar na próxima edição da Libertadores. Entre eles está o Vasco, que segue na disputa por uma vaga e depende da combinação de resultados nesta reta final da competição.

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Brasileirão pode ter G-7, G-8 ou até G-9

Antes da decisão deste sábado, o Campeonato Brasileiro já tinha o G-6 garantido, cenário que poderia ser ampliado para até nove classificados à Libertadores, dependendo dos resultados das competições paralelas. A derrota do Atlético-MG, porém, eliminou uma das possibilidades de ampliação.

O Palmeiras ainda pode conquistar a Libertadores e abrir mais uma vaga pelo Brasileirão. Além disso, o Grêmio, finalista da Copa do Brasil, corre risco de rebaixamento. Caso termine a Série A na zona de descenso, não poderá disputar o torneio continental, e a vaga conquistada pelo mata-mata será redistribuída pelo campeonato nacional.

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Com esses cenários, o Brasileirão pode chegar ao G-7 ou G-8, dependendo da combinação de resultados. O G-9, que exigia títulos de brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana, deixa de ser possível após o vice do Atlético-MG.

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O Atlético-MG é vice-campeão para o Boca Juniors (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Vasco ainda sonha com a Libertadores

A derrota do Atlético-MG também frustra parte dos planos do Vasco, que ainda sonha com uma vaga na Libertadores de 2027. O Cruz-Maltino, que está na 10ª colocação, precisa de uma combinação de resultados para alcançar a zona de classificação, além de fazer sua parte nas rodadas restantes.

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Antes da final, o Vasco ainda alimentava a possibilidade de um G-9, cenário que permitiria ampliar consideravelmente o número de classificados pelo Brasileirão. Com o vice do Galo, essa hipótese foi descartada, e o clube carioca passa a depender de outras combinações, como o título do Palmeiras na Libertadores e a situação do Grêmio na luta contra o rebaixamento.